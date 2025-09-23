Regionali, ipotesi Lega: corsa in Puglia con Vannacci candidato governatore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le elezioni regionali pugliesi si avvicinano, e si inizia a vociferare di eventuali alleanze e candidature, alcune piuttosto inattese. Il centrodestra non ha ancora schierato un candidato per la carica di governatore, e questo sta creando non poche difficoltà anche all’interno della coalizione. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, la Lega starebbe ipotizzando la corsa in solitaria con Vannacci candidato governatore della Puglia.

Vannacci candidato governatore della Puglia

Al momento restiamo nel campo delle ipotesi; tuttavia sembrerebbe essere un’opzione davvero plausibile, quella che vede Roberto Vannacci in corsa per la carica di presidente della Puglia. La Lega, del resto, ha bisogno di un candidato da schierare. Stando a quanto ha dichiarato stamani La Gazzetta del Mezzogiorno, il partito di Salvini starebbe valutando la possibilità di una corsa in solitaria, senza alleanze con altri partiti. Vannacci, europarlamentare della Lega, sembrerebbe incarnare al meglio l’ideologia e i valori del partito leghista, risultando il candidato ideale.