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Meteo, da oggi precipitazioni e venti in rinforzo

Il bacino del Mediterraneo sarà interessato da un flusso perturbato di matrice atlantica. L’arrivo del primo impulso instabile, nella giornata di Lunedì 16 Novembre, innescherà precipitazioni lungo il versante tirrenico, accompagnate da un rinforzo della ventilazione di Libeccio con raffiche fino a 50-60 km/h e un conseguente aumento del moto ondoso.



Lo dice Mattia Gussoni de IlMeteo.it

Mercoledì 18 Novembre si osserverà una residua instabilità sul versante tirrenico, seguita da una nuova e marcata fase perturbata nella giornata di Giovedì 19 Novembre. Un ulteriore fronte atlantico determinerà precipitazioni localmente intense, con accumuli compresi tra 30 e 50 mm/24h, concentrate sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord sarà caratterizzato da un ripristino della stabilità atmosferica.