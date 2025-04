[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 11 a Monte Sant’Angelo inaugurazione “Muro della legalità” e coprogettazione “Carta dell’inclusione” della Puglia per il Festival dell’inclusione “Welfaredicomunità”

Continua a Monte Sant’Angelo la seconda edizione del Festival dell’inclusione.

Importanti gli appuntamenti ospitati fino ad ora: lunedì 7 la presentazione del libro “Italiapartheid” di Leonardo Palmisano e del progetto “Learning Sciences Institute” dell’Università di Foggia con la professoressa Giusy Toto; martedì 8 i laboratori nelle scuole con IFun, l’arte della difesa personale, la Festa di primavera nelle strutture socio-sanitarie e l’incontro dedicato alla salute mentale, al fareassieme e alla comunità educante; mercoledì 9 l’inaugurazione del parco giochi inclusivo nel quartiere Sant’Antonio Abate, la street art, la presentazione del progetto regionale “Generiamo” sull’empowerment femminile; giovedì 10 il tennis con le persone con disabilità e il concerto dell’Orchestra Note a margine.

Venerdì 11 la chiusura della seconda edizione è affidata a due importanti appuntamenti in programma: l’inaugurazione del muro della legalità e la coprogettazione della “Carta dell’inclusione”.

INAUGURAZIONE DEL MURO DELLA LEGALITÀ – Su quel muro qualche mese fa sono apparse scritte contro le Forze dell’ordine. Alle ore 11.30, in Piazza Michela Gatta, la cerimonia di inaugurazione con il Tavolo Permanente sulla Legalità insieme alle parrocchie, Associazione Bantù, Istituti Comprensivi “Giovanni XXIII” e “Tancredi-Amicarelli”, Centro sociale, Comunità educativa “La Perla”, Associazione Teniamoci per mano, la collaborazione di Rox Ciuffreda, con Libera Puglia e Avviso Pubblico.

MONTE SANT’ANGELO E LA PUGLIA VERSO LA “CARTA DELL’INCLUSIONE” – Alle ore 16, in Biblioteca, dialogo, confronto e co-progettazione delle agenzie educative territoriali (scuole, parrocchie, associazioni, istituzioni) per redigere la Carta dell’inclusione: 10 azioni per programmare, pianificare e progettare, insieme, nelle e per le comunità. Interverranno, tra gli altri: Raffaele Piemontese (Vicepresidente della Regione Puglia), Fiorenza Pascazio (Presidente ANCI Puglia), Valentina Romano (Direttrice Dipartimento Welfare della Regione Puglia), Padre Franco Moscone (Arcivescovo Manfredonia-San Giovanni Rotondo-Vieste), Antonio Nigri (Direttore ASL Foggia), Michele Abbaticchio (Vicepresidente nazionale Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione) con Pierpaolo d’Arienzo (coordinatore regionale) e Michele Bisceglia (coordinatore provinciale).

