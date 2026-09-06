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VELE AL VENTO: TORNA LA PIZZOMUNNO CUP, LA REGATA DEL GARGANO

La XXXIV Pizzomunno Cup – Regata del Gargano entra nella sua fase decisiva con il presidente Lorenzo Di Candia, la squadra organizzativa e tutti i soci della Lega Navale Italiana – sezione di Manfredonia impegnati nella preparazione di quello che rappresenta l’appuntamento sportivo più importante del consesso associativo e, ormai da anni, una delle regate più attese e partecipate del calendario dell’VIII Zona FIV.

A raccontarne spirito, programma e significato è stata la conferenza stampa ospitata nella sede sportiva di viale Miramare, ribattezzata per l’occasione Vela Village dell’evento: un luogo attraversato ogni giorno da attività che vanno dalla vela, con i corsi Optimist, alla canoa e al kayak, fino ai numerosi progetti di carattere sociale.

Dopo i saluti e il breve excursus del presidente Di Candia, giornalisti e ospiti si sono alternati al microfono restituendo, ciascuno dal proprio punto di vista, ma soprattutto il valore che la Pizzomunno Cup ha saputo costruire nel tempo, ben oltre il dato puramente agonistico.

«La Lega Navale di Manfredonia – ha sottolineato il sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca – ha fatto dei suoi spazi un laboratorio di cultura, di cittadinanza, di vita. Con la vostra passione avete contagiato tanti giovani. Manifestazioni come la Pizzomunno Cup fanno di voi portatori sani di turismo e un volano di crescita per il nostro territorio. Non possiamo che esservi grati come Amministrazione e, a nome della stessa, mi impegno a verificare come rendere possibile e concreto il nostro supporto».

Parole che hanno trovato eco anche nel messaggio fatto pervenire dal parlamentare sipontino Giandiego Gatta, che sarà presente alla premiazione conclusiva del 13 settembre. Un messaggio che ha richiamato il livello raggiunto dalla Pizzomunno Cup sul piano sportivo e agonistico, ma anche la sua capacità di proporsi come cartolina di un pezzo di Puglia che vanta bellezze paesaggistiche, storia, tradizioni, identità e cultura.

Quello della Pizzomunno Cup è, del resto, un lavoro di squadra che non si esaurisce nell’organizzazione interna della Lega Navale. Lo ha ricordato anche lo scambio di ringraziamenti tra il presidente Di Candia e Ciro Gelsomino, presidente di Gespo, la società che gestisce il Marina del Gargano.

«Quando si parlava di realizzare un porto turistico – ha ricordato Di Candia – non potevo che essere favorevole, perché sapevo che avrebbe rappresentato una grande occasione per la crescita della vela a Manfredonia. Con i Gelsomino alla guida della società la disponibilità alla collaborazione è sempre massima e si traduce, ad esempio, nell’ormeggio gratuito offerto alle imbarcazioni iscritte alla Regata, così come avviene nei nostri pontili».

Significativa anche la presenza di Giovanni Lombardi, in rappresentanza dello storico Centro Velico Gargano, che ha rinnovato il pieno sostegno all’evento, e di Lino Campagna, patron del prestigioso Premio Argos Hippium che, durante la serata del 31 luglio, presentata dalla giornalista Rai Valentina Bisti, ha dedicato spazio alla promozione della Pizzomunno Cup attraverso la proiezione di un video della manifestazione.

Ma la Pizzomunno Cup non parla soltanto il linguaggio della competizione. Parità di genere il tema sociale scelto quest’anno.

La conferenza stampa è stata infatti anche occasione per ribadire l’impegno della Sezione LNI sul terreno sociale: dalla parità di genere al contrasto alla violenza sulle donne, fino ai percorsi costruiti affinché lo sport possa essere, concretamente, strumento di inclusione e integrazione.

Accanto al presidente Di Candia era presente la consigliera Lucia Trotta, responsabile della sede di Tramontana e punto di riferimento, all’interno della Sezione, di un percorso sulla parità di genere che negli anni ha assunto un carattere sempre più strutturato.

Una conferma è arrivata dalle parole di Betta Valleri, presidente del Comitato Foggia ANDOS, che ha sottolineato il valore di una collaborazione tutt’altro che scontata: la Lega Navale ospita gratuitamente presso i propri pontili il Dragon Boat UISP, utilizzato dalle donne operate al seno per svolgere attività fisica e sportiva.

Sul tema è intervenuta anche Daniela Gentile, coordinatrice del CAV – Centro Antiviolenza dell’Ambito territoriale “Rinascita Donna”, richiamando il valore di una rete territoriale capace di unire sport, comunità e responsabilità sociale.

I Patrocini.

La Pizzomunno Cup gode del patrocinio di: Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale, Città di Manfredonia, Città di Vieste, Comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata, Parco Nazionale del Gargano

Grazie alla sua storicità, inoltre, la Pizzomunno Cup – Regata del Gargano è grande evento sportivo di Puglia2026, con il sostegno dell’assessorato regionale al Welfare e allo Sport, contribuendoalla promozione della Puglia come Regione Europea dello Sport 2026.

Intanto cresce anche il dato sportivo.

Le imbarcazioni iscritte alla XXXIV edizione sono già vicine a quota 40, con un numero destinato verosimilmente a crescere nelle ultime ore, come spesso accade alla vigilia della Regata del Gargano.

Il direttore sportivo Michelangelo Del Bravo ha illustrato gli elementi principali delle due tappe, Manfredonia–Vieste e Vieste–Manfredonia, per circa 50 miglia complessive, in programma rispettivamente sabato 12 e domenica 13 settembre.

Durante la conferenza sono stati inoltre presentati gli storici trofei Challenge Pizzomunno Cup e A. Frattarolo, ai quali dallo scorso anno si è aggiunto il trofeo dedicato a José Fernando Lopes Correa, per tutti semplicemente Fefè, velista protagonista di tante entusiasmanti edizioni della Regata del Gargano, prematuramente scomparso nel 2024.

Spazio, infine, alla Go To Barcolana. La Pizzomunno Cup è infatti la prima delle quattro tappe della Sfida Adriatica che porteranno, risalendo il mare Adriatico, alla Barcolana di Trieste.

Mancano ormai pochi giorni. Poi le parole lasceranno spazio alle sfide, alle vele, al vento e a quel tratto di Adriatico che, per due giorni, tornerà a diventare il grande campo di regata della Pizzomunno Cup.

Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia