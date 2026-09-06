Verissimo: quando inizia, cosa vedremo e le prime anticipazioni della nuova edizione con Silvia Toffanin

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Verissimo sta per tornare. Dopo la pausa estiva, il salotto di Silvia Toffanin si prepara a riaccendersi da sabato 19 settembre 2026 su Canale 5, confermando il doppio appuntamento del weekend che negli ultimi anni è diventato un punto fermo del palinsesto Mediaset. La nuova stagione nasce nel segno della continuità: storie, racconti, ospiti, confessioni e quel modo unico di creare emozioni che ha trasformato il programma in uno dei più seguiti del pomeriggio televisivo italiano. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa aspettarsi dal ritorno di Verissimo? Quali atmosfere ritroverà il pubblico? E cosa rappresenta questa nuova stagione per Silvia Toffanin?

Cosa aspettarsi dal ritorno di Verissimo il 19 settembre 2026?

La nuova edizione di Verissimo riparte con la stessa formula che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico: un salotto dove le storie diventano protagoniste e dove gli ospiti si raccontano con sincerità, spesso per la prima volta. Le anticipazioni confermano che la struttura del programma non cambierà: al centro ci saranno ancora le interviste, i momenti più leggeri, le confessioni più intense e le storie personali che hanno reso il format un successo stabile, capace di raggiungere una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica nella stagione precedente .

La forza di Verissimo è sempre stata la capacità di alternare emozioni diverse: il racconto di un ritorno, la nascita di un amore, la fine di una storia, un nuovo progetto, un cambiamento di vita. È questo equilibrio che ha permesso al programma di restare centrale non solo in TV, ma anche online, con milioni di visualizzazioni su Mediaset Infinity e interazioni costanti sui social .

Quale atmosfera ritroverà il pubblico nel salotto di Silvia Toffanin?

Chi segue Verissimo sa che il cuore del programma è Silvia Toffanin. Il suo modo di ascoltare, la delicatezza con cui accompagna gli ospiti, la capacità di creare un clima di fiducia sono elementi che hanno definito l’identità del format. Anche nella nuova stagione, la conduttrice tornerà a incontrare attori, cantanti, sportivi, volti della televisione e persone comuni che hanno una storia da raccontare. Mediaset non ha ancora annunciato gli ospiti della prima puntata, ma è facile immaginare che il debutto sarà affidato a volti molto amati, come da tradizione .

L’atmosfera sarà quella di sempre: un salotto accogliente, elegante, dove ogni intervista diventa un momento unico. Verissimo è uno dei pochi programmi in cui gli ospiti si lasciano andare, raccontano parti di sé che spesso non emergono altrove, e il pubblico ritrova quella sensazione di intimità che ha reso il format così longevo.

Perché la nuova stagione di Verissimo è così attesa?

Il ritorno di Verissimo segna l’avvio ufficiale della stagione televisiva Mediaset. È uno dei programmi che apre il weekend e che accompagna il pubblico per due giorni consecutivi, mantenendo una collocazione che intercetta un pubblico molto ampio e trasversale. La nuova edizione arriva dopo un anno particolarmente positivo, in cui il programma ha consolidato la sua centralità nel palinsesto e ha confermato la forza del rapporto tra Silvia Toffanin e gli spettatori. La conduttrice torna con l’obiettivo di raccontare nuove storie, accogliere nuovi ospiti e dare spazio a quei momenti che, puntata dopo puntata, diventano parte della memoria collettiva del pubblico .

Il 19 settembre non sarà solo una data di ripartenza, ma l’inizio di una nuova stagione di emozioni condivise. Verissimo torna con la promessa di fare ciò che sa fare meglio: raccontare la vita, una storia alla volta.