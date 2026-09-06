Ballando con le stelle, Massimo Ghini nel cast: chi sono gli altri concorrenti e cosa succede alla giuria

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Il cast di Ballando con le stelle 2026 continua a prendere forma e aggiunge un nome di grande peso: Massimo Ghini. L’attore romano sarà uno dei protagonisti della nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in partenza il 3 ottobre. L’annuncio è arrivato attraverso una clip pubblicata sui canali social ufficiali del programma, confermando Ghini come undicesimo concorrente di un cast che quest’anno si preannuncia particolarmente ricco e variegato.

A questo punto è inevitabile chiedersi: come si compone il cast di Ballando con le stelle 2026? Quali nomi mancano ancora? E cosa sta succedendo attorno alla giuria, tra addii, trattative e indiscrezioni?

Chi è Massimo Ghini e come si inserisce nel cast di Ballando con le stelle 2026?

Massimo Ghini porta nel programma una lunga carriera fatta di cinema, teatro e televisione. È uno degli attori più amati dal pubblico italiano e la sua presenza promette di aggiungere carisma, ironia e una forte componente narrativa alle dinamiche del talent.

Il suo ingresso arriva in un momento in cui il cast è quasi completo: prima di lui erano stati ufficializzati Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno e Alberto Ravagnani. L’arrivo di Ghini sembra avvicinare la formazione definitiva del gruppo, anche se non è ancora chiaro se rappresenti l’ultimo tassello o se Milly Carlucci abbia in serbo un’ulteriore sorpresa. Tra le indiscrezioni circola infatti il nome di Mario Ermito, attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che potrebbe aggiungersi alla squadra nelle prossime ore.

Cosa succede alla giuria di Ballando con le stelle?

Se il cast dei concorrenti è quasi definito, la situazione della giuria è invece ancora avvolta nel mistero. L’addio di Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset, ha aperto una questione delicata: chi prenderà il suo posto? Il nome più insistente è quello di Barbara D’Urso, che da settimane viene indicata come possibile nuova giurata. Tuttavia, le trattative sembrano essere complicate, soprattutto per le richieste economiche dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5. A complicare ulteriormente il quadro c’è l’uscita di scena di Fabio Canino, che ha detto addio al programma dopo aver rifiutato la proposta di partecipare come concorrente per poi tornare in giuria nella stagione successiva. La sua decisione ha lasciato un altro posto vacante, rendendo la composizione del panel ancora più incerta.

Le indiscrezioni non mancano: Ivan Zazzaroni ha anticipato l’arrivo di Monica Guerritore tra i concorrenti e quello di Barbara D’Urso in giuria, spoiler che secondo alcune fonti avrebbero irritato Milly Carlucci. Si parla perfino di un possibile azzeramento dell’intero panel, con la sola Carolyn Smith confermata.

Quali scenari si aprono per Ballando con le stelle 2026?

La nuova edizione di Ballando con le stelle si avvicina con un cast forte e una giuria ancora tutta da definire. L’ingresso di Massimo Ghini aggiunge prestigio e curiosità, mentre le trattative dietro le quinte continuano a muoversi tra conferme, voci e possibili colpi di scena. Milly Carlucci, come sempre, sembra intenzionata a costruire un’edizione capace di sorprendere, con un equilibrio tra volti amatissimi, personalità forti e storie che possano accendere la pista da ballo.

Il 3 ottobre si avvicina e il pubblico attende di scoprire non solo gli ultimi nomi del cast, ma soprattutto chi siederà dietro il bancone della giuria, un elemento che ogni anno contribuisce in modo decisivo al ritmo e alle dinamiche del programma.