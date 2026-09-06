Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🎉 #STOP ALL’ ESTATE: ARRIVA LA PRIMA VERA RINFRESCATA!

📊 Per la prima volta vi mostriamo gli “SPAGHI ”: ma cosa state guardando? È una mappa che riunisce 34 diverse proiezioni modellistiche per capire quanto una tendenza meteo sia condivisa dai modelli.

Più le linee restano vicine, maggiore è l’affidabilità della previsione. Quando invece iniziano ad aprirsi a ventaglio… meglio andarci piano! 😅

🔎 Ed è proprio quello che vediamo: nelle prime 72 ore gli spaghi sono molto compatti, poi tendono progressivamente ad allargarsi. Ecco perché, andando oltre questa finestra temporale, aumentano inevitabilmente le incertezze.

🎉 Ma una cosa ormai appare decisamente chiara: da metà della prossima settimana tutti i principali modelli concordano su un brusco stop dell’estate. In quota si passerà rapidamente da una +22°C a circa +15°C, ( come indicato sulla mappa) con un conseguente crollo delle temperature e massime che potrebbero fermarsi sui 26/27°C.

🌦️ LA CAUSA? La prima vera perturbazione nord-atlantica della stagione, pronta a scivolare sul Mediterraneo e a dare una bella spallata all’anticiclone subtropicale di matrice continentale, il nostro ormai famoso “Nord Africano”.

⛈️ Rinfrescata e instabilità: saranno queste le parole chiave della prossima settimana. Per piogge, distribuzione dei fenomeni e intensità del calo termico aspettiamo ancora 24 ore prima di entrare nei dettagli.

🎶 Ma stavolta sembra proprio che i Righeira possano finalmente iniziare a cantare:

“L’estate sta finendo…” 😎🍂

MeteoPuglia in Foto