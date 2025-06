[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una fotografia sbiadita dal tempo, velata da una leggera patina gialla e scattata con una vecchia macchina analogica, è stata ritrovata lungo la tratta ferroviaria Reggio Calabria–Torino. L’immagine ritrae una coppia appena convolata a nozze, raggiante all’uscita della chiesa. Nell’immagine si intravede anche una bambina, forse la damigella, e amici o parenti che condividono con gli sposi quel momento così importante: frammenti di felicità impressi sul rullino di una vita condivisa, di un amore che ha saputo durare nel tempo. Probabilmente la foto era gelosamente custodita tra le pagine di un libro, che il viaggiatore portava con sé. A trovarla è stata il Capotreno Valeria Lori, che ora lancia un appello per restituirla al legittimo proprietario: «È uno scatto probabilmente risalente agli anni ’70 o ’80 – racconta Valeria –. L’ho trovata mentre ero in servizio sul treno 8134 il 7 giugno 2025, poco prima della fermata di Salerno. Il convoglio partiva da Reggio Calabria ed era diretto a Torino, quindi i passeggeri sono saliti o scesi in una delle fermate tra Reggio e Salerno. Immagino possa avere un valore affettivo enorme per qualcuno, per questo sto cercando i legittimi proprietari. Se qualcuno riconosce gli sposi, la bambina o altri presenti nella foto, vi prego di contattarmi».