Vanina 2, anticipazioni seconda puntata 11 marzo: il nuovo caso di Guarrasi

La seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania 2 andrà in onda mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5. La serie con Giusy Buscemi, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, continua a raccontare il lavoro e la vita privata del vicequestore Guarrasi, divisa tra indagini complesse e un equilibrio sentimentale sempre più fragile.

La nuova puntata introduce un caso che parte da un ritrovamento misterioso e si intreccia con un duplice omicidio che scuote la città. Qual è il punto di partenza dell’indagine? Come si evolverà il rapporto tra Vanina e Paolo? E dove sarà possibile seguire la serie in streaming? Scopriamolo insieme.

Il nuovo caso di Vanina: un cadavere scomparso e un duplice omicidio

La seconda puntata di Vanina 2 si apre con un ritrovamento inquietante. In un vecchio hotel abbandonato, un personaggio eccentrico scopre il corpo di una donna. Quando Vanina Guarrasi arriva sul posto, però, del cadavere non c’è più traccia. La scena del crimine è vuota, senza elementi che possano confermare la segnalazione.

La vicenda sembra destinata a rimanere un episodio isolato, ma poche ore dopo la situazione cambia radicalmente.

Nella notte vengono ritrovati i corpi senza vita di Azzurra Leonardi e del Monsignor Antonio Murgo. Due vittime che, almeno in apparenza, non hanno nulla in comune. Le loro vite non sembrano incrociarsi, non emergono legami evidenti e il contesto dei due omicidi apre più domande che risposte.

Vanina e la sua squadra si trovano così davanti a un’indagine complessa, in cui ogni dettaglio può rivelarsi decisivo. Il vicequestore dovrà ricostruire gli ultimi movimenti delle vittime, capire se il primo ritrovamento sia collegato e individuare un possibile movente.

La puntata si concentra sul lavoro investigativo, alternando interrogatori, sopralluoghi e intuizioni che porteranno Vanina a seguire piste diverse, fino a delineare un quadro più chiaro della vicenda.

Le tensioni personali di Vanina: il caso Fratta e il rapporto con Paolo

Parallelamente all’indagine principale, la puntata approfondisce anche la vita privata di Vanina. Le ricerche su Salvatore Fratta, già avviate nella prima puntata, prendono una direzione inattesa.

Gli sviluppi rischiano di mettere in discussione il rapporto con Paolo, già segnato da incomprensioni e distanze emotive. La protagonista si trova così divisa tra il dovere e una relazione che fatica a trovare stabilità.

Il conflitto interiore di Vanina emerge in modo sempre più evidente. Da un lato c’è la determinazione professionale che la spinge a non lasciare nulla in sospeso, dall’altro la consapevolezza che la sua vita sentimentale richiede scelte chiare.

La puntata mostra come il caso Fratta possa diventare un punto di svolta, costringendo Vanina a riconsiderare priorità e confini, sia personali che professionali.

Dove vedere Vanina 2: diretta e streaming gratuito

La seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania 2 sarà trasmessa mercoledì 11 marzo in prima serata su Canale 5.

Per chi preferisce lo streaming, l’episodio sarà disponibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivederlo gratuitamente anche dopo la messa in onda.

La piattaforma offre inoltre schede dedicate ai personaggi, contenuti extra e la possibilità di recuperare le puntate precedenti, permettendo agli spettatori di seguire la serie senza perdere nessun passaggio della trama.