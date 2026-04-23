Test psicoattitudinali per i docenti: lo sfogo del prof Maggi

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Un episodio avvenuto in classe riaccende un dibattito mai davvero sopito: quello sui test psicoattitudinali per gli insegnanti. Dopo il caso della docente che avrebbe tagliato i capelli a un’alunna, si torna a discutere di controlli e selezione nel mondo della scuola. A intervenire è il prof Andrea Maggi, volto noto della televisione e insegnante, che con un video sui social ha espresso una posizione netta. Le sue parole stanno facendo discutere.

Lo sfogo di Andrea Maggi e il nodo dei controlli

Il caso esploso a Mestre ha inevitabilmente riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema della valutazione psicologica dei docenti, spesso evocata nei momenti di maggiore tensione mediatica. A prendere posizione è stato Andrea Maggi, che ha contestato con forza l’idea di introdurre test psicoattitudinali generalizzati per gli insegnanti.

Nel suo intervento, Maggi ha sottolineato come il percorso per diventare docente sia già articolato e selettivo. Tra formazione universitaria, tirocini, concorsi pubblici e anno di prova, esistono infatti diversi passaggi che mirano a verificare non solo le competenze disciplinari, ma anche l’idoneità all’insegnamento. Per il professore, dunque, parlare di nuovi test rischia di essere una risposta emotiva più che una soluzione concreta.

Il punto centrale della sua riflessione riguarda soprattutto il rischio di generalizzazione. Episodi gravi, come quello che ha coinvolto la scuola veneta, non possono trasformarsi in un giudizio complessivo su un’intera categoria. Secondo Maggi, si tratta di casi isolati che non rappresentano la quotidianità della scuola italiana, fatta invece di docenti che operano con professionalità e responsabilità.

Maggi ha precisato: “Ora, per chi non lo sa, vorrei spiegare che prima della nostra messa in ruolo noi docenti svolgiamo corsi abilitanti con decine di ore di tirocinio che servono anche, di fatto, come prova psicoattitudinale”. Dopo il superamento del “concorso ministeriale, al termine dell’anno di prova, la messa in ruolo di un docente viene confermata o meno da un dirigente scolastico che si assume la responsabilità di apporre l’ultima firma sull’ammissione oppure sull’esclusione di un docente all’interno dell’istituto a cui è stato assegnato”.

Il dibattito resta comunque aperto. Da un lato c’è chi ritiene che strumenti di valutazione psicologica possano prevenire situazioni critiche, dall’altro emerge la preoccupazione che tali misure possano alimentare sfiducia verso la categoria docente. In mezzo, una questione più ampia che riguarda il ruolo della scuola e la crescente pressione a cui sono sottoposti insegnanti e istituzioni educative.

La vicenda dimostra ancora una volta quanto il mondo della scuola sia al centro dell’attenzione pubblica e quanto ogni episodio possa trasformarsi rapidamente in un caso nazionale. Ma al di là delle polemiche, resta una domanda aperta: come garantire davvero qualità, equilibrio e autorevolezza nell’insegnamento senza cadere in semplificazioni?