Siponto, open day il 25 aprile

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SIPONTUM RE-VIVE – OPEN DAY 25 APRILE 2026 ✨

Siponto torna a vivere… e questa volta lo fa insieme a voi.

Il 25 aprile, si trasforma in un grande spazio aperto, fatto di storie, incontri e nuove scoperte. Una giornata pensata per tutte le età, dove l’archeologia esce dai libri e diventa esperienza viva.

🟡 Cosa ti aspetta?

🏛️Visite guidate gratuite tra gli scavi, con archeologi e studenti

👧Area ArcheoKids e laboratori creativi per i più piccoli

🥪Visite alla cripta e pic-nic archeologico

🧘🏻‍♀️Sessione di yoga immersa nella storia

🎶 Gran finale con live music: @flowersforboysband e @folkambuli

Un viaggio tra passato e presente, tra radici profonde e nuove visioni. Perché un luogo come Siponto non si visita soltanto… si vive.

📍Parco Archeologico di Siponto – Area Scavo Archeologico

🕙 Dalle 10:30 alle 19:00

🎟️ Ingresso Gratuito, ultimo ingresso visite 18.45

⚠️ Prenotazione obbligatoria per i laboratori

👉 Consigliata per le visite guidate

📩 Info e prenotazioni:

info@archeosipontum.com

💬 +39 344 5768649 Solo WhatsApp

L’iniziativa è promossa da ArcheoSipontum APS in collaborazione con @parcoarcheologicodisiponto , @unibaofficial , @unifg_official , @proloco_manfredonia , @archeologica , @inside.mf

Porta con te curiosità, tempo e magari una coperta per il pic-nic… al resto ci pensa la storia 😉

#Siponto #ArcheologiaViva #Manfredonia #25Aprile #archeology