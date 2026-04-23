Siponto, open day il 25 aprile
SIPONTUM RE-VIVE – OPEN DAY 25 APRILE 2026 ✨
Siponto torna a vivere… e questa volta lo fa insieme a voi.
Il 25 aprile, si trasforma in un grande spazio aperto, fatto di storie, incontri e nuove scoperte. Una giornata pensata per tutte le età, dove l’archeologia esce dai libri e diventa esperienza viva.
🟡 Cosa ti aspetta?
🏛️Visite guidate gratuite tra gli scavi, con archeologi e studenti
👧Area ArcheoKids e laboratori creativi per i più piccoli
🥪Visite alla cripta e pic-nic archeologico
🧘🏻♀️Sessione di yoga immersa nella storia
🎶 Gran finale con live music: @flowersforboysband e @folkambuli
Un viaggio tra passato e presente, tra radici profonde e nuove visioni. Perché un luogo come Siponto non si visita soltanto… si vive.
📍Parco Archeologico di Siponto – Area Scavo Archeologico
🕙 Dalle 10:30 alle 19:00
🎟️ Ingresso Gratuito, ultimo ingresso visite 18.45
⚠️ Prenotazione obbligatoria per i laboratori
👉 Consigliata per le visite guidate
📩 Info e prenotazioni:
info@archeosipontum.com
💬 +39 344 5768649 Solo WhatsApp
L’iniziativa è promossa da ArcheoSipontum APS in collaborazione con @parcoarcheologicodisiponto , @unibaofficial , @unifg_official , @proloco_manfredonia , @archeologica , @inside.mf
Porta con te curiosità, tempo e magari una coperta per il pic-nic… al resto ci pensa la storia 😉
#Siponto #ArcheologiaViva #Manfredonia #25Aprile #archeology