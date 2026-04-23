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23 aprile, Manfredonia compie 770 anni

“Lo mese d’Abrile lo iurno de Santo Giorgio, re Manfredo fuie mperzona à desegnare lo pedamiento de le mura et a squadrare le strate de Manfredonia…” Così scriveva Matteo Spinelli, raccontando la nascita della città che porta il nome di chi la volle fortemente.

Era il 23 aprile del 1256.

Su questa costa, tra il mare e la piana, Re Manfredi immaginò un luogo nuovo dopo la ferita di Siponto. Fece tracciare strade, innalzare mura, richiamò maestranze e saperi, volle dare forma a una comunità capace di guardare avanti.

Da allora sono trascorsi 770 anni.

Secoli attraversati da tempeste e stagioni luminose, da partenze e ritorni, da entusiasmi e delusioni. Dopo 770 anni, Manfredonia non smette di rinascere. Ed è questa la sua più grande bellezza.

Buon compleanno, Manfredonia

Maria Teresa Valente