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Meteo, clima molto mite nel prossimo weekend

Le previsioni di Meteo.it

Durante il weekend del 25 aprile l’area di alta pressione si intensificherà anche sul Mediterraneo centrale e sopra l’Italia assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature, particolarmente al Nord, saranno in rialzo e torneranno a superare i valori tipici del periodo con picchi di 26-27 gradi.

Sabato 25 aprile: tempo soleggiato su tutto il Paese, salvo per la possibilità di modesti annuvolamenti in Calabria e lungo le coste della Liguria.

Venti: per lo più di debole intensità. Temperature in ulteriore lieve rialzo.

Domenica 26 giornata all’insegna del sole come la precedente. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento, in particolare al Sud e sulla pianura padana.