Meteo, clima molto mite nel prossimo weekend
Meteo, clima molto mite nel prossimo weekend
Le previsioni di Meteo.it
Durante il weekend del 25 aprile l’area di alta pressione si intensificherà anche sul Mediterraneo centrale e sopra l’Italia assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature, particolarmente al Nord, saranno in rialzo e torneranno a superare i valori tipici del periodo con picchi di 26-27 gradi.
Sabato 25 aprile: tempo soleggiato su tutto il Paese, salvo per la possibilità di modesti annuvolamenti in Calabria e lungo le coste della Liguria.
Venti: per lo più di debole intensità. Temperature in ulteriore lieve rialzo.
Domenica 26 giornata all’insegna del sole come la precedente. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento, in particolare al Sud e sulla pianura padana.