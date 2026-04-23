Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A PESCHICI LA “SAGRA DEL PESCE” TRA STORIA, SAPORI E MARE!

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:30 in piazza Sant’Antonio si terrà la Sagra del Pesce, tra Storia, Sapori e Mare , organizzata dalla neo Associazione “Green Forte” con il patrocinio del Comune di Peschici.

La cittadina si ravviverà con le degustazioni di specialità locali, intrattenimento musicale e momenti di festa che coinvolgeranno tutti.

L’evento, che rientra nel Cartellone “Benedetta Primavera” III edizione, offrirà un percorso all’interno di prelibatezze autentiche della costa garganica, storicamente legata al pesce e alla cultura marinara, celebrando al meglio questa tradizione.

Una vera e propria esperienza enogastronomica che valorizzerà la cucina italiana, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

“La Sagra del Pesce, che si realizzerà grazie al lavoro del neo sodalizio, rappresenterà un momento identitario per la nostra comunità – dichiara il Consigliere agli Eventi Francesco D’arenzo – un’occasione per riscoprire e far conoscere soprattutto ai visitatori la ricchezza delle nostre eccellenze, le qualità dei prodotti e rafforzarne la capacità di promozione culturale e turistica -.