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Il matrimonio tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini non è più un mistero: la Toscana sarà la cornice del grande giorno, la cerimonia sarà intima e la data sembra ormai vicinissima. Negli ultimi giorni, però, un nuovo indizio ha acceso l’attenzione dei fan, restringendo il campo su quando la coppia pronuncerà il sì. A questo punto è inevitabile chiedersi: quando si sposeranno Vanessa Incontrada e Rossano Laurini? Qual è la location scelta? E quali curiosità sono emerse sulla cerimonia?

La data più probabile del matrimonio di Vanessa Incontrada: mercoledì 23 settembre

Da settimane si sapeva che Vanessa e Rossano avrebbero celebrato le nozze a fine estate 2026, con una cerimonia riservata ai familiari e agli amici più stretti. Le indiscrezioni parlavano genericamente di “fine settembre”, ma ora il calendario televisivo sembra aver svelato il dettaglio decisivo.

Vanessa sarà impegnata il 19 settembre all’Arena di Verona per i Music Awards insieme a Carlo Conti. Quattro giorni dopo, mercoledì 23 settembre, partirà su Rai 1 la nuova edizione di Tale e Quale Show.

Durante la conferenza stampa del programma, il giornalista Giuseppe Candela ha rivolto gli auguri alla coppia, affermando che il matrimonio si terrà lo stesso giorno del debutto dello show. Un indizio che ha fatto convergere tutte le ipotesi su mercoledì 23 settembre come data delle nozze.

La coppia, però, continua a mantenere il massimo riserbo e non ha ancora confermato ufficialmente.

Dove si sposeranno: Toscana sì, ma spunta la provincia di Siena

La location è il vero segreto che Vanessa e Rossano stanno proteggendo fino all’ultimo. È certo che il matrimonio sarà celebrato in Toscana, regione del cuore per la conduttrice e per Laurini, che da anni è legato alla nightlife di Follonica.

Tuttavia, le indiscrezioni più recenti sembrano allontanare la cerimonia dalla città del Golfo. Secondo La Nazione, il “sì” potrebbe essere pronunciato in un luogo della provincia di Siena, una zona perfetta per un evento riservato, immerso nelle colline e lontano dai riflettori.

Nessuna conferma ufficiale, ma il Senese è oggi l’ipotesi più accreditata.

Una storia lunga 20 anni e una lista di invitati vip

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono legati dal 2007. Nel 2008 è nato il loro figlio Isal. La coppia ha attraversato un periodo difficile tra il 2022 e il 2024, con una separazione di circa due anni, prima del riavvicinamento che ha portato alla decisione di sposarsi.

Vanessa ha raccontato che proprio quella distanza è stata fondamentale per ritrovarsi e per vivere un nuovo innamoramento. Nel 2025 ha annunciato pubblicamente le nozze, spiegando che desiderava una cerimonia semplice, intima e toscana.

Qualche dettaglio sugli invitati, però, è trapelato:

Carlo Conti

Gigi D’Alessio

Giorgio Panariello

Alessandro Siani

Claudio Bisio, confermato dalla stessa Vanessa

Un ruolo speciale sarà affidato a Isal, che porterà gli anelli insieme alla sorella maggiore, figlia di Laurini.