Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il battesimo della loro seconda figlia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato con grande gioia il battesimo della loro secondogenita, Gabriella, nata il 4 gennaio scorso. La famiglia, composta anche dalla primogenita Giulietta di tre anni, ha organizzato una festa elegante e raffinata sulla spiaggia in Romagna, condivisa attraverso le stories di Instagram della modella 31enne. La giornata, iniziata con una cerimonia religiosa, è proseguita in una suggestiva location fronte mare, un ristorante di pesce, scelto per l’occasione.

Una festa elegante per Gabriella

L’evento è stato curato nei minimi dettagli, con decorazioni floreali in tonalità di bianco e rosa, candele e delicati fiori, che hanno impreziosito la tavola, le porcellane e i calici. Anche le bimbe sono state vestite con eleganza: Giulietta in un outfit bianco e beige, in armonia con quello di mamma Francesca e papà Valentino, mentre Gabriella ha sfoggiato un delicato abito prezioso. La festa ha visto la partecipazione di amici e parenti, tutti riuniti per condividere un momento di gioia e amore per questa famiglia felice. Un’occasione speciale che ha celebrato l’amore e la crescita della coppia, sempre più unita e radicata nella loro quotidianità.