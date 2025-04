Helena Prestes incanta su Instagram: quelle foto vedo non vedo fanno sognare i fan!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la vincitrice morale dell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Dopo la sua uscita dal reality show condotto da Alfonso Signorini, la modella brasiliana non si è più fermata, essendo protagonista di varie ospitate in televisione e collaborando con alcuni brand importanti sui social. Anche dal punto di vista sentimentale, la storia d’amore con Javier Martinez conosciuto all’interno del Grande Fratello sta procedendo col vento in poppa. I due hanno trascorso le vacanze pasquali in una mega villa a Riccione con tanto di piscina e campetto di calcio privato, dove sono apparsi complici e innamorati come rivelato da alcuni foto e video postati sui social. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes ha infiammato il web con delle foto vedo non vedo.

Helena Prestes ha incantato i fan con delle foto seminuda

La modella brasiliana ha incantato su Instagram con delle foto seminuda. Infatti, Helena Prestes ha pubblicato un post sul suo profilo social, che la ritrae sopra di un letto matrimonio con una tazzina di caffè in una mano e solo una coperta a coprire le sue curve. La fidanzata di Javier Martinez ha corredato il post con la seguente didascalia: “Martedì dopo Pasqua: smart working tra caffè, pigiama e mille ‘ancora 5 minuti’“. Neanche a dirlo, il post ha fatto sognare i fan, che le hanno fatto i complimenti. Tra questi anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello tra cui Mattia Fumagalli, Pamela Petrarolo e Stefania Orlando. Proprio quest’ultima ha commentato il post della modella brasiliana con “la mia cucciola”. Le due donne avevano instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia all’interno della casa del GF.