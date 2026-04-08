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Valentina Petrini presenta il suo ultimo romanzo: Il prezzo della libertà

Venerdì 10 aprile a San Giovanni Rotondo per una giornata di dibattito e riflessione

“Le storie delle due protagoniste sono vere, così come la ricostruzione del contesto sociale, economico, antropologico, sanitario in cui si sviluppano. Ma mentre una, Sibilla, ha potuto autodeterminarsi scegliendo le parole da affidarmi, l’altra, Anna, no. Per questo per quest’ultimo personaggio mi sono liberamente ispirata anche alle tante Anna che ho incontrato nei due anni di lavoro preparatorio, nei corridoi di ospedali, nelle ASL, negli studi medici, nei quartieri popolari in cui mi sono felicemente persa.”

È con queste parole che Valentina Petrini, scrittrice, giornalista d’inchiesta e conduttrice, annuncia il suo ultimo romanzo “Il prezzo della libertà” che verrà presentato venerdì 10 aprile a San Giovanni Rotondo presso Pasteus Codà Lounge Club.

I temi che l’autrice decide di affrontare in quest’ultima fatica letteraria non sono di quelli semplici, sono argomenti infinitamente grandi e a volte scomodi, che vanno della morte medicalmente assistita, al testamento biologico, per passare dalle cure palliative e a tutti i problemi annessi alle varie tematiche del fine vita.

Paolo Sorrentino nel suo ultimo film La Grazia lo chiede a gran voce: “Di chi sono i nostri giorni?”

Una frase lapidaria, pulita, persino semplice, che apre però le porte ad un dibattito arduo, che spazia dalla sfera sociale, a quella pubblica e più di tutte a quella intima e privata.

Chi, nell’ultimo tempo della nostra vita, può decidere per noi?

Questa è grosso modo la domanda che si pone Valentina Petrini vivendo con Sibilla e Anna l’ultima fase della loro vita.

Come possiamo immaginare tanti, anzi tantissimi, sono gli interrogativi e i dubbi che un argomento come quello del fine vita può sollevare. Primi tra tutti quello sacro della libertà e quello sociale della disuguaglianza, dei diritti negati, ma non a tutti.

In occasione della presentazione del romanzo, l’autrice stessa, in dialogo con Cinzia Pia Palladino, proverà a dare delle risposte in quella che senz’altro sarà un’occasione di riflessione per l’intera comunità.

L’evento organizzato dai Presidi del Libro in collaborazione con Provo.Cult APS verrà ospitato nella sala del Pasteus Codà Lounge Club a San Giovanni Rotondo, alle ore 18.30.

Ingresso libero