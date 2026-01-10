Valanga in Valle d'Aosta: morto uno scialpinista

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza...

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Sul posto anche il medico del 118. La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. La tragedia si inserisce in un weekend di maltempo particolarmente intenso che sta colpendo tutta Italia, con neve, vento e temperature gelide che stanno creando disagi e situazioni di pericolo in diverse regioni. L'episodio richiama l'attenzione sui rischi legati alla pratica dello scialpinismo in condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo in tutta Italia: neve e vento forte

Il maltempo sta flagellando l'Italia con particolare intensità. In Sardegna si registrano raffiche di vento che arrivano anche oltre i 100 km/h, con aerei e navi dirottate, alberi caduti e diverse decine di interventi dei vigili del fuoco. La neve è tornata a cadere al di sopra dei mille metri con qualche spruzzata anche a quote più basse. Due voli di Ita Airways in arrivo all'aeroporto di Alghero sono stati dirottati su Cagliari e Olbia a causa del maestrale. Cancellate tutte le corse del traghetto tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, in Corsica. Ischia, Procida e Capri sono attualmente isolate a causa delle pessime condizioni meteomarine che interessano il golfo di Napoli. Il forte vento da ovest, che ha soffiato fino a oltre 40 nodi, ha ingrossato il mare con onde che arrivano anche a 3 metri e mezzo. Fermi ai porti tutti gli aliscafi e le navi traghetto programmate per la giornata.

Imponente slavina sul Gran Sasso

Spettacolare quanto drammatica l'immagine, diventata virale sui social, che ritrae un imponente distacco di neve al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Grande del Gran Sasso d'Italia, sul versante che sovrasta la Valle Siciliana e Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo. La foto della slavina, postata da Leonardo Visconti, ferma l'enorme nuvola che accompagna la discesa della valanga nell'impatto sul limite del bosco. La zona è disabitata e selvaggia e al momento non si registrano notizie circa il coinvolgimento di persone nell'evento. In Calabria la situazione è critica con piogge e temporali diffusi e, soprattutto, un forte vento che in alcune zone ha raggiunto raffiche di 110 chilometri orari. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni caduti. Le previsioni indicano un miglioramento per domenica 11 gennaio, grazie all'avanzata di un campo di alta pressione, ma ancora piogge sono attese sul versante adriatico. La situazione meteorologica ha creato problemi in diverse regioni con particolare attenzione alle aree montane.