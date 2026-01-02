La Ruota della Fortuna, 2 gennaio: il trionfo di Elisa

Serata di grandi emozioni a La Ruota della Fortuna, il quiz show condotto da Gerry Scotti nell'access prime time di Canale 5. La puntata del 2 gennaio 2026 ha regalato ai telespettatori un finale al c...

Serata di grandi emozioni a La Ruota della Fortuna, il quiz show condotto da Gerry Scotti nell'access prime time di Canale 5. La puntata del 2 gennaio 2026 ha regalato ai telespettatori un finale al cardiopalma, con la campionessa Elisa da Bordighera che ha ribaltato una partita apparentemente compromessa conquistando un premio di grande valore.

Gerry Scotti si emoziona due volte: dalla canzone preferita a Samira Lui

La serata si è aperta con un momento di particolare intensità per il conduttore lombardo. I Fortuna Five hanno eseguito "Ventura Highway" degli America, brano che Gerry Scotti ha definito la sua canzone preferita in assoluto, rivelando anche che proprio da quel titolo ha tratto ispirazione per il nome della band del programma. Una confessione inedita che ha sorpreso il pubblico in studio e a casa.

La seconda emozione della serata è arrivata con l'ingresso in scena di Samira Lui, splendida in un minidress nero mozzafiato che ha strappato un complimento spontaneo al conduttore: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare, ma tu mi hai fatto emozionare ancora di più". La valletta sta vivendo un momento d'oro, con rumors che la vorrebbero tra le possibili protagoniste del prossimo Festival di Sanremo.

La sfida: Fabio domina ma finisce in bancarotta

La sfida ha visto la campionessa Elisa confrontarsi con due agguerriti avversari: Giulia, biotecnologa bergamasca specializzata nello studio delle malattie neurodegenerative, e Fabio, imponente agente di commercio toscano di Terricciola, un marcantonio alto quasi due metri che ha subito imposto il suo ritmo alla gara.

Proprio Fabio ha dominato gran parte della puntata, accumulando un vantaggio considerevole sulle rivali. A metà gara, però, il colpo di scena: il concorrente toscano è finito in bancarotta, perdendo tutto il montepremi accumulato. Con grande determinazione, Fabio è riuscito a rialzarsi brillantemente, arrivando alla fase finale con 11.900 euro contro gli zero euro delle due avversarie.

Il colpo di scena finale: Elisa vince sul gong

Quando il risultato sembrava ormai scritto e Fabio pregustava la vittoria, Elisa ha piazzato il colpo vincente trovando l'ultima soluzione proprio sul gong. Un guizzo quasi miracoloso che le ha permesso di accedere alla Ruota delle Meraviglie con oltre 11mila euro in palio, beffando l'avversario che aveva dominato l'intera puntata.

Il tema dei tre tabelloni della fase finale era "Due": la campionessa ha indovinato il primo quesito, paradossalmente il più complesso tra i tre proposti, ma ha sbagliato i successivi due. Con una sola busta a disposizione, la fortuna ha però voluto premiarla ancora una volta: Elisa ha pescato la spesa per un anno, il premio più ambito e desiderato tra quelli disponibili nelle tre buste.

Gerry Scotti ringrazia il pubblico: "Ci saremo sempre"

Prima di congedarsi, Gerry Scotti ha voluto ringraziare il pubblico per la fedeltà dimostrata durante tutte le festività natalizie: "Siamo ancora in onda, abbiamo tenuto fede all'impegno che ci siamo presi. Volevamo essere con voi da Natale all'Epifania e l'abbiamo fatto, ma ci saremo sempre". Parole che testimoniano il legame speciale tra il conduttore e i suoi telespettatori.

La Ruota della Fortuna conferma così il suo straordinario successo nella fascia preserale di Canale 5, regalando ogni sera momenti di intrattenimento genuino per tutta la famiglia. Elisa tornerà domani sera per difendere il titolo di campionessa.