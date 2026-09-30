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Manfredonia, istituito un divieto di sosta in Viale Miramare

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE

MIRAMARE, TRATTO DI STRADA CHIUSA COMPRESO TRA I CIVICI N. 14/A E N. 15

(SINO AL BAR DIVINO) ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 15 (TRATTO DI STRADA

CHIUSO), SUL LATO SUD.



LA DIRIGENTE

Premesso che, sono state recepite numerose segnalazioni di cittadini residenti in viale Miramare, nel tratto di strada

chiusa compreso tra i civici n. 14/a e n. 15, con le quali è stata segnalata la presenza quotidiana di veicoli in sosta su

entrambi i lati della predetta via, rendendo particolarmente difficoltoso il transito dei veicoli.

Considerato che tale criticità è stata debitamente riscontrata da sopralluoghi effettuati da personale del Comando di

Polizia Locale.



Ritenuto, pertanto, che la situazione riscontrata configuri un concreto pregiudizio alla sicurezza della circolazione del

transito, in particolare per i mezzi di soccorso e che si renda imprescindibile l’adozione di un provvedimento di

regolazione della circolazione stradale finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza stradale, senza alcuna

natura autorizzativa rispetto ai lavori o alle attività dei privati;

ORDINA

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, in viale Miramare, tratto di strada chiusa compreso tra i

civici n. 14/A e n. 15 (sino al Bar Divino) all’altezza del civico 15 (tratto di strada chiuso), sul lato sud.

Il divieto sarà reso noto mediante apposta segnaletica stradale conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del

relativo Regolamento di esecuzione.