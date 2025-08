[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Up!Load a Manfredonia, Gentile: “Il futuro non ci aspetta”

Ieri sera, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, abbiamo vissuto una serata che ha raccontato molto di noi e del futuro che vogliamo costruire insieme.

UP!LOAD – Talenti Connessi, inserito nel cartellone del Manfredonia Festival, non è stato un semplice talk, ma un incontro di storie, visioni e coraggio. Sul palco quattro protagonisti dell’innovazione italiana – Max Brigida, Beppe Di Brisco, Dario Prencipe e Raffaele Salvemini – hanno condiviso i loro percorsi, dimostrando che le idee possono diventare impresa e che il talento, quando incontra le opportunità giuste, genera valore.

La cosa più bella? La partecipazione di tanti giovani, segno che c’è una voglia diffusa di mettersi in gioco, di immaginare una città diversa, più viva, più capace di creare occasioni.

Questa è la direzione su cui stiamo lavorando come amministrazione: costruire una cultura d’impresa, dare strumenti a chi ha un’idea e vuole provarci. Lo sportello “Fare Impresa”, avviato lo scorso anno, è il primo tassello di questo percorso: uno spazio dove ascoltare, orientare e accompagnare. Alcune delle startup presentate ieri sono nate proprio da lì. Non è teoria, è realtà.

Ma sappiamo che non basta. Se vogliamo che Manfredonia torni ad essere vivace, attrattiva, un punto di riferimento in provincia e in Puglia, dobbiamo continuare a investire sui talenti, quelli che abbiamo qui, tra di noi. Sono loro la nostra vera forza.

Grazie a POP Officine Popolari, a Saverio Mazzone e Tiziano Guerra per aver reso possibile questa serata, curando ogni dettaglio con passione. Grazie ai nostri ospiti e a tutti i ragazzi che hanno riempito il Chiostro con idee, curiosità ed entusiasmo.

Non ci fermiamo qui. Il futuro non si aspetta: si costruisce, insieme.