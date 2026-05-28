Upas, spoiler 29/5: periodo di crisi tra Raffaele e Ornella

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Un Posto al Sole si prepara a regalare ai telespettatori una delle storyline più intense e dolorose di questa stagione. Nella puntata in onda il 29 maggio, infatti, al centro della scena ci saranno Ornella e Raffaele, da sempre considerati una delle coppie più solide e amate di Upas. Dopo settimane di tensioni, incomprensioni e silenzi, il loro matrimonio entrerà in una fase davvero critica. Le anticipazioni parlano di un confronto molto duro, destinato a lasciare il segno non solo nella vita dei due protagonisti, ma anche negli equilibri di Palazzo Palladini. E i fan ora temono seriamente che questa volta la crisi possa diventare irreversibile.

Upas spoiler, Ornella e Raffaele sempre più lontani

Nella puntata del 29 maggio di Un Posto al Sole, il rapporto tra Ornella e Raffaele vivrà uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. A creare ulteriore tensione sarà ancora una volta la presenza di Vanni, l’uomo che negli ultimi mesi si è avvicinato molto alla dottoressa Bruni, entrando sempre più nella sua quotidianità.

Raffaele inizierà a sospettare che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. La sua gelosia, già emersa negli episodi precedenti, esploderà definitivamente quando scoprirà alcuni messaggi scambiati tra Ornella e Vanni. Parole che il portiere di Palazzo Palladini interpreterà come il segnale evidente di un legame ormai diventato troppo profondo per essere ignorato.

La discussione tra marito e moglie sarà particolarmente accesa. Raffaele accuserà Ornella di essersi allontanata da lui da tempo, mentre la donna proverà a difendersi spiegando di sentirsi da mesi poco compresa e sempre più soffocata da una routine che le pesa enormemente. Per la prima volta dopo tanto tempo, i due sembreranno incapaci di trovare un punto d’incontro.

Stefano alla conquista di Greta, Renato amministratore?

Ma i colpi di scena non si fermeranno certo alla crisi tra Ornella e Raffaele. Come riportato da Movieplayer.it, anche Stefano sarà protagonista di momenti molto delicati, deciso più che mai a riconquistare Greta dopo le recenti tensioni che hanno incrinato il loro rapporto. L’uomo proverà a riavvicinarsi alla donna con nuovi tentativi di dialogo, nella speranza di recuperare un legame che sembra ormai sempre più fragile.

Nel frattempo Marina si troverà a dover gestire una situazione complicata che riguarda Cristina. La ragazza, infatti, continuerà a seguire Leo in maniera quasi totale, lasciandosi influenzare troppo dalle sue decisioni e dal suo comportamento. Un atteggiamento che finirà inevitabilmente per aumentare i contrasti con i genitori, sempre più preoccupati per il cambiamento della figlia. La moglie di Roberto cercherà quindi di aiutare Cristina a comprendere meglio ciò che sta accadendo e ad affrontare con maggiore maturità il difficile rapporto con la sua famiglia.

Spazio anche ad Alberto, alle prese con un momento di forte confusione sentimentale. L’uomo desidera stare con Anna e costruire qualcosa di importante con lei, ma allo stesso tempo non riesce a liberarsi dal timore di far soffrire Gianluca. Un conflitto interiore che lo porterà a vivere giorni particolarmente pesanti e ricchi di dubbi.

Infine ci sarà anche un pizzico di leggerezza con Renato, pronto a concentrarsi sulla tanto attesa riunione di condominio. L’uomo spera infatti di ottenere la nomina ad amministratore, ruolo che sogna da tempo e che potrebbe regalargli finalmente una piccola rivincita personale all’interno di Palazzo Palladini.