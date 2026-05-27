The 50 Italia, concorrente contro Helena Prestes: “Non se lo meritava”

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The 50 Italia è il reality show che sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Il programma uscito nei giorni scorsi su Amazon Prime Video vede 50 personaggi del mondo dello spettacolo affrontare alcune prove per vincere un montepremi finale che verrà destinato ad uno spettatore. Tra le concorrenti della prima edizione vi è Helena Prestes, che ha già fatto parlare di sé. La modella brasiliana ha fatto storcere il naso ad alcune concorrenti a causa di alcune mosse fatte durante The 50 Italia. In particolare, Imma Battaglia è apparsa parecchio risentita con Helena Prestes dopo che ha mandato a rischio eliminazione la moglie Eva Grimaldi, anche lei concorrente del programma. La 35enne di San Paolo ha motivato la sua scelta sul fatto che l’attrice avrebbe dovuto riabbracciare la compagna.

The 50 Italia, Imma Battaglia contro Helena Prestes

La scelta di Helena Prestes di mandare a rischio eliminazione Eva Grimaldi in The 50 Italia ha suscitato la reazione di Imma Battaglia. In un video pubblicato nel profilo Instagram di quest’ultima la si sente dichiarare: “Mi dispiace Eva, io non voglio che.. Eva si era salvata, non se lo meritava. Mi ha spezzato il cuore per Eva.” Proprio la strategia della compagna di Javier Martinez aveva scatenato anche le critiche di Antonella Elia, che aveva usato parole poco carine nei suoi confronti. La seconda classificata del Grande fratello vip aveva dichiarato: “Quella è una gatta morta viscida, è stato orribile”, prendendo le difese di Eva.