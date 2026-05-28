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Eccezionale scoperta nel Gargano: c’è la “Grotta delle Meraviglie”, possibile prolungamento di Grotta Paglicci

Un annuncio che potrebbe riscrivere la storia della preistoria pugliese.

Una scoperta destinata ad attirare l’attenzione del mondo scientifico, degli archeologi e degli appassionati di speleologia. Nel cuore del Gargano, a pochi passi da Grotta Paglicci, è stata presentata ufficialmente una nuova cavità sotterranea ribattezzata “Grotta delle Meraviglie”, che secondo le prime ipotesi potrebbe rappresentare il naturale prolungamento del celebre sito paleolitico conosciuto a livello internazionale. La sua ubicazione è top secret.

La notizia, tenuta riservata per anni per motivi di tutela e sicurezza, è stata finalmente resa pubblica durante il convegno nazionale dedicato a Grotta Paglicci, aprendo scenari scientifici di straordinaria importanza per la conoscenza della preistoria europea.La scoperta firmata dagli speleologi Matteo Viola e Silvio Orlando.

Dietro il sensazionale ritrovamento vi sono gli speleologi Matteo Viola e Silvio Orlando, attivi da anni nell’esplorazione e valorizzazione del patrimonio carsico garganico attraverso l’attività dell’Archeo Speleo Club di Rignano Garganico.

La cavità sarebbe stata individuata già da tempo, ma il delicato equilibrio ambientale del sito e la necessità di evitare intrusioni o danneggiamenti hanno imposto il massimo riserbo fino ad oggi.

La rivelazione ufficiale ha immediatamente acceso entusiasmo e curiosità, soprattutto per l’ipotesi che la nuova grotta possa essere fisicamente collegata a Grotta Paglicci, uno dei più importanti siti archeologici del Paleolitico superiore in Europa.

L’annuncio durante il convegno “Grotta Paglicci, bene dell’Umanità”.

L’Auditorium Comunale di Rignano Garganico è stato il palcoscenico di un momento destinato a entrare nella storia culturale del territorio. Durante il convegno nazionale “Grotta Paglicci, bene dell’Umanità”, studiosi, istituzioni, associazioni culturali e cittadini hanno assistito alla presentazione in anteprima assoluta della “Grotta delle Meraviglie”.

L’evento, organizzato con il sostegno di enti pubblici e realtà associative locali, aveva già l’obiettivo di rilanciare il valore storico, scientifico e identitario di Grotta Paglicci. La nuova scoperta ha dato ulteriore forza alla candidatura morale del sito quale patrimonio di interesse universale.

Una cavità che potrebbe custodire migliaia di anni di storia.

Se le prime ipotesi dovessero essere confermate dagli studi scientifici e dai futuri sopralluoghi ufficiali, la “Grotta delle Meraviglie” potrebbe rivelarsi uno dei ritrovamenti archeologici più importanti degli ultimi decenni nel Mezzogiorno d’Italia.

Secondo le prime valutazioni preliminari, all’interno della cavità potrebbero essere presenti tracce antropiche, reperti e testimonianze storiche risalenti a un lunghissimo arco temporale che andrebbe dal Paleolitico fino all’Età dei Metalli.

Un elemento che renderebbe il sito ancora più prezioso, ampliando idealmente e fisicamente lo straordinario patrimonio archeologico già custodito da Grotta Paglicci, celebre per le sue incisioni rupestri, le sepolture preistoriche e le testimonianze della presenza dell’uomo di Neanderthal e dell’Homo sapiens.

Il Gargano si conferma scrigno della preistoria europea.

La scoperta rafforza ulteriormente il ruolo del Gargano come territorio di fondamentale importanza per lo studio delle origini dell’uomo e dei primi insediamenti nel Mediterraneo.

Negli anni, Grotta Paglicci ha rappresentato un punto di riferimento internazionale per archeologi, antropologi e studiosi della preistoria. L’eventuale esistenza di nuove diramazioni e ambienti collegati potrebbe offrire informazioni inedite sui movimenti umani, sulle pratiche rituali, sull’evoluzione culturale e sulle condizioni climatiche di migliaia di anni fa.

La “Grotta delle Meraviglie” potrebbe inoltre contribuire ad arricchire il percorso verso una valorizzazione ancora più ampia dell’area, anche sotto il profilo turistico, culturale e scientifico.

Tutela e ricerca: coinvolta la Soprintendenza.

Nei prossimi giorni, tutta la documentazione relativa alla scoperta sarà trasmessa ufficialmente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Puglia.

I rilievi preliminari e le ipotesi di collegamento con Grotta Paglicci saranno valutati dagli esperti incaricati, che dovranno avviare le procedure di tutela, i sopralluoghi tecnici e le future campagne di studio e scavo.

L’obiettivo prioritario resta quello di proteggere un patrimonio estremamente fragile e prezioso, evitando qualsiasi forma di danneggiamento o sfruttamento improprio.

“Un luogo straordinario che merita di essere ammirato, studiato e protetto”, spiegano i promotori dell’iniziativa, consapevoli che la scoperta potrebbe rappresentare una svolta epocale per la ricerca archeologica italiana.

Un patrimonio da custodire per le future generazioni.

La “Grotta delle Meraviglie” non rappresenta soltanto una scoperta speleologica. È un ponte tra passato e futuro, un frammento di umanità rimasto nascosto per millenni nelle viscere della terra garganica.

Oggi quel silenzio sotterraneo torna a parlare, riportando al centro dell’attenzione il valore immenso della memoria storica, della ricerca scientifica e della tutela del patrimonio culturale.

Il Gargano, ancora una volta, dimostra di custodire tesori capaci di emozionare il mondo.