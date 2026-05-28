Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 28 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 28 maggio
RAI1
21.30 Permette? Alberto Sordi
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Splendida Cornice – Splendida Cocococò
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Forbidden Fruit
ITALIA1
21.27 Sarabanda Celebrity
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 Panpers – Bodyscemi
20
21.10 The Suicide Squad
CIELO
21.20 Dalla Cina con furore
27
21.10 Inkheart
34
21.00 La casa stregata