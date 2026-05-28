Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 28 maggio

Redazione28 Maggio 2026
Spoiler Forbidden fruit 27 maggio 2026
Yildiz e Kerim di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 28 maggio

RAI1

21.30 Permette? Alberto Sordi

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Splendida Cornice – Splendida Cocococò

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.27 Sarabanda Celebrity

TV8

21.40 MasterChef Italia 

NOVE

21.30 Panpers – Bodyscemi

20

21.10 The Suicide Squad

CIELO

21.20 Dalla Cina con furore

27

21.10 Inkheart

34

21.00 La casa stregata

Festa nel Borgo
Redazione28 Maggio 2026