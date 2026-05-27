Isola dei famosi 2026: svelati i nomi dei primi naufraghi, chi parte per le Filippine

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Isola dei famosi 2026 si appresta a tornare in autunno sui teleschermi di Canale 5. La nuova edizione del reality show verrà registrata da giugno fino a luglio nelle Filippine per poi essere mandata in onda da settembre in televisione. Alla guida del programma: Selvaggia Lucarelli, che ha preso il posto di Belen Rodriguez. La donna ha ottenuto l’ok dalla produzione dopo il successo avuto come opinionista al Grande fratello vip con Ilary Blasi. In queste ore, il portale Fanpage ha svelato qualche novità riguardante l’Isola dei Famosi 2026. In particolare, non ci sarà più il televoto ma le eliminazioni avverranno tramite prove oppure nomination dei naufraghi. Per quanto riguarda il vincitore si attuerà lo stesso meccanismo usato per Pechino Express: “Per mantenere segreta fino alla fine l’identità del vincitore, la produzione si propone di registrare due o più finali alternativi.”

Isola dei famosi 2026, svelati i primi naufraghi

Ad inizio giugno inizieranno le riprese della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2026 che quest’anno sarà ambientata nelle Filippine. Sempre il portale Fanpage ha svelato i nomi dei primi naufraghi ovvero Francesco Chiofalo direttamente da The 50 Italia e Caroline Tronelli, famosa alla cronaca rosa per essere stata legata sentimentalmente a Stefano De Martino. A loro due, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato la presenza anche di Raffaella Fico, Cecilia Capriotti, Michelle Veronesi, Giò Urso, Martina Maggiore, l’ex fidanzato di Ibiza Altea Daniele Iaia e Francesco Nozzolino.