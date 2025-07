[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dramma all’aeroporto di Orio al Serio, dove un uomo è stato risucchiato dal motore di un velivolo. Si ipotizza il suicidio.

L’incidente è avvenuto stamane e ha coinvolto un Airbus A319 della compagnia Volotea, diretto nelle Asturie, in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe lanciato in corsa verso il motore dell’ aereo in fase di decollo, ignorando gli avvertimenti degli agenti della polizia aeroportuale, che avrebbero tentato invano di fermarlo. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. La vittima è un uomo di 35 anni di nazionalità italiana. L’incidente ha portato alla sospensione del traffico aereo per circa due ore, con ritardi e cancellazioni che hanno coinvolto diversi voli.