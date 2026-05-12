Uomini e Donne verso il finale: caos e scelte shock

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Mancano ormai poche settimane alla chiusura stagionale di Uomini e Donne e le ultime registrazioni stanno regalando colpi di scena continui. Nel dating show di Maria De Filippi il clima appare sempre più teso, soprattutto tra il trono classico e il trono over. Le anticipazioni raccontano di litigi accesi, segnalazioni improvvise e rapporti ormai arrivati al limite. Intanto cresce l’attesa per una delle scelte più seguite della stagione. E il pubblico si divide già sui possibili finali.

Ciro vicino alla scelta, ma esplode il caos dietro le quinte

Il nome più discusso delle ultime puntate resta quello di Ciro Solimeno. Il tronista è ormai arrivato alle battute finali del suo percorso, ma le registrazioni delle ultime ore hanno acceso nuove polemiche. Secondo le anticipazioni aggiornate, Ciro sarebbe sempre più vicino alla scelta definitiva tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò, anche se il percorso con entrambe continua ad essere pieno di tensioni.

Nelle recenti puntate si è assistito al ritorno di Elisa dopo un momento di forte crisi con il tronista. Ciro avrebbe addirittura tentato di raggiungerla fuori dagli studi per chiarire la situazione, ma senza successo. Nel frattempo Martina continua a mostrarsi molto ferita dagli atteggiamenti del tronista e nelle ultime registrazioni sarebbe scoppiata in lacrime durante un confronto particolarmente duro.

Ma il vero retroscena che sta facendo discutere riguarda quanto sarebbe accaduto dietro le quinte. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, ci sarebbe stata una rissa sfiorata tra Ciro e Matteo dopo tensioni nate direttamente al centro studio. La situazione avrebbe creato grande agitazione anche tra gli altri protagonisti del programma, tanto che Maria De Filippi sarebbe intervenuta personalmente per calmare gli animi.

Anche il trono over continua a regalare dinamiche incandescenti. Barbara De Santi è stata protagonista di un duro scontro con Gemma Galgani durante la puntata dell’11 maggio, mentre Cinzia Paolini continua ad essere al centro delle polemiche per la conoscenza con Marco Troiani e il ritorno inatteso di Mario Lenti.

Con la chiusura stagionale sempre più vicina, Uomini e Donne sembra voler concentrare nelle ultime puntate tutto il meglio — e il peggio — di questa lunga edizione. Tra segnalazioni, confronti infuocati e scelte decisive, il dating show di Canale 5 continua a dominare il gossip televisivo anche nella fase finale della stagione.

FONTI:

mondo TV 24

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