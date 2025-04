Uomini e Donne, Valeria Marini diventa tronista dopo Ne vedremo delle belle?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne è tra i programmi più seguiti in Italia. Le vicende di dame, cavalieri e tronisti riescono a catalizzare l’attenzione di oltre due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime in rete sta circolando una clamorosa voce su un possibile arrivo nel programma. Si tratta di Valeria Marini, che dopo aver terminato Ne vedremo delle belle con Carlo Conti ha riferito di essere stata avvicinata dallo staff di Maria De Filippi per iniziare un percorso da tronista a Uomini e Donne. La showgirl infatti ha riferito in merito a queste voci: “Non lo so sinceramente, l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare ed a giudicare gli uomini si può trovare l’amore.” Valeria Marini non ha confermato ne smentito il suo futuro all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.

Valeria Marini da Ne vedremo delle balle a Uomini e Donne?

Valeria Marini ha lasciato una mezza porta aperta circa la sua partecipazione come futura tronista di Uomini e donne. A tal proposito, non ci sono volti femminili sul trono escluso quello di Tina Cipollari che fa un percorso a sé. Valeria Marini è reduce da un’esperienza fallimentare a Ne vedremo delle belle, il programma condotto da Carlo Conti che aveva lo scopo di riportare in auge alcune soubrette dello spettacolo italiano. La donna non è apparsa in perfetta forma, tanto da sbagliare spesso le coreografie e le canzoni affidatele. La soubrette è apparsa inoltre molto spesso polemica nei confronti delle altre concorrenti come Pamela Prati, che era riuscita a differenza sua a vincere alcune puntate di Ne vedremo delle belle. Una situazione difficile anche per i problemi in famiglia visto la lite con la madre Gianna.