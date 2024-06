Uomini e Donne, un ex storico di Gemma Galgani è convolato a nozze: “Auguri a noi”

I protagonisti di Uomini e Donne continuano a far parlare di loro in questo giugno assolato. Uno che ha fatto la storia del dating show è senz’altro Rocco Fredella, diventato noto per la sua frequentazione all’interno del programma con Gemma Galgani. Il cavaliere era stata definito l’uomo dalle mille ed una notte visto che aveva invitato la dama di Torino all’interno di un castello per trascorrere una serata molto importante. In quel frangente, Gemma doveva prendere una decisione se scegliere di lasciare Uomini e Donne con Rocco oppure troncare la relazione. La dama preferì lasciarlo dopo essersi rifiutata di abbandonare il dating show. Dopodiché, l’uomo è rimasto nel programma facendo alcune conoscenze che non hanno avuto il lieto fine. Di qui, la decisione di Rocco Fredella di lasciare il trono over in quanto accusato di rimanere lì solo per visibilità.

Uomini e Donne, Rocco Fredella e Dorina Bertola si sono sposati

Rocco Fredella ha ripreso la sua vita dopo essere uscito da Uomini e Donne. Col passare del tempo, l’ex cavaliere ha conosciuto una donna estranea al mondo dello spettacolo, una certa Doriana Bertola, con la quale ha fatto un passo importante. L’uomo infatti ha deciso di sposarla nella splendida Venezia. L’ex di Gemm Galgani ha postato alcune foto sui social dove si mostra felice e sorridente accanto alla neo-sposa. Rocco ha poi commentato il giorno delle sue nozze pubblicando uno scatto che lo ritrae in gondola con sua moglie Doriana con la seguente didascalia: “Un giorno in gondola per sancire il nostro matrimonio. Oggi sposi auguri a noi”. L’uomo ha concluso ringraziando Maria De Filippi perché senza U&D non avrebbe mai conosciuto il suo amore.