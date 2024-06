Rivoluzione a Uomini e Donne: Maria De Filippi non richiama Gemma Galgani, lo strano gesto della dama

Maria De Filippi sta già pensando alla nuova edizione di Uomini e Donne nonostante manchino ancora tante settimane al ritorno sui teleschermi di Canale 5. Gli autori quest’anno hanno intenzione di proporre qualcosa di nuovo. La presenza di Ida Platano sul trono classico direttamente dalla formula over è stata una vera e propria rivoluzione. Per questo motivo, la nuova edizione di Uomini e Donne che partirà a settembre sui teleschermi di Canale 5 è già destinata a far discutere. Maria De Filippi starebbe pensando di rivoluzione il cast. La conduttrice avrebbe intenzione di tenere a casa Gemma Galgani, che da oltre dieci anni è diventata una presenza fissa della trasmissione. La dama di Torino sarebbe interessata solo alla visibilità: di qui la decisione della vedova di Maurizio Costanzo di tenerla a casa.

Uomini e Donne, Gemma Galgani avrebbe scritto un post per ingraziarsi Maria De Filippi?

Non sappiamo ancora molto del futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha spesso rimproverato la dama di Torino per aver messo becco nelle dinamiche altrui solo per cercare visibilità. Di qui, i rumors di un possibile addio. Un gesto di Gemma Galgani sarebbe stato interpretato dal fan come una richiesta di aiuto a Maria De Filippi a non essere esclusa dal programma. La dama infatti avrebbe fatto una lunghissima dedica strappalacrime alla nuova edizione di Temptation Island in programma dal 17 giugno su Canale 5. Le parole di elogio nei confronti di Filippo Bisciglia sono sembrate dichiarazioni solo per convincere Maria De Filippi a richiamarla nella nuova edizione di U&D. Chissà se il rumors troverà conferma, non resta che attendere settembre.