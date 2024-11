Uomini e Donne, Tina Cipollari e l’accusa choc contro Gemma Galgani: “Eri l’amante dei vip”

Continuano gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari in questa stagione di Uomini e Donne che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra questi c’è quello successo solo pochi giorni fa quando l’opinionista di Viterbo ha fatto un’accusa choc nei confronti della dama di Torino. Tutto è iniziato quando Gemma Galgani ha fatto delle dichiarazioni sul conto della sua nemica televisiva nel salotto di Verissimo, dov’era ospite. Maria De Filippi ha provato ad intromettersi più volte nella faida senza successo. In dettaglio, l’opinionista di Uomini e Donne ha detto a Gemma Galgani di averla incolpata di essere l’origine dei suoi fallimenti sentimentali. Un’accusa che ha fatto perdere il controllo a Tina, che si è alzata dalla sua sedia per andare contro di lei.

Uomini e Donne, Tina Cipollari accusa Gemma Galgani di essere l’amante dei vip

Tina Cipollari ha alzato i toni della voce ed ha chiesto a Gemma Galgani di uscire fuori dal suo guscio e di dimostrare a tutti chi è. La donna ha dichiarato le seguenti parole. “Perché non racconti chi è la vera Gemma? Perché non parli di quando facevi l’amante dei vip? Lo hai detto tu. ” Parole che sono state smentite dalla dama di Uomini e Donne che l’ha accusata di essere una persona bugiarda. Maria De Filippi è intervenuta nella discussione ma è stata zittita da Tina, che le ha chiesto di non parlare. L’opinionista ha continuato, sostenendo di aver fatto tutto alla luce del sole. Di qui, la reazione di Gemma non si è fatta attendere, tanto che una volta rientrata in studio ha minacciato di abbandonare il programma.