Stefano De Martino sorprende su Affari Tuoi: “Ecco cosa mi ha detto Maria De Filippi”

Lo scorso 2 settembre Stefano De Martino ha debuttato come conduttore di Affari Tuoi, prendendo il testimone di Amadeus. Quest’ultimo ha deciso di traslocare su Discovery dove condurrà Chissà chi è, il remake de I soliti ignoti. Per questo motivo, il conduttore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato alcuni retroscena dietro il suo debutto alla guida dello storico gioco dei pacchi di Rai 1. Stefano De Martino ha rivelato che Maria De Filippi è una donna di un’esperienza fuori misura e dall’alto della sua lucidità l’ha incoraggiato, tanto da avergli ha detto: “Secondo me ti diverti, la partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese, è una cosa che si fa con il tempo e troverai il tuo modo.” Preziosi consigli da parte della conduttrice che per l’ex marito di Belen Rodriguez ha sempre dimostrato di avere un occhio di riguardo.

Stefano De Martino ha ricevuto i complimenti anche da Antonella Clerici per Affari Tuoi

Anche Antonella Clerici ha fatto i complimenti a Stefano De Martino per il suo ingaggio come conduttore di Affari Tuoi. L’uomo a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato le seguenti parole: “Mi ha detto che secondo lei era il momento giusto.” Il conduttore ha poi parlato del rapporto con Amadeus. Nel corso della conferenza stampa di Affari Tuoi, l’ex marito di Belen Rodriguez ha rivelato che si è scambiato dei messaggi con il collega e scherzavano sulla staffetta tra di loro perché non è la prima volta. Come ricorderete Stasera tutto è possibile era stato portato al successo da Amadeus. Un programma che poi era stato preso dal napoletano che aveva ottenuto un boom di ascolti su Rai 2.