Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Gemma Galgani: “Sei proprio falsa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono volate scintille nell’ultima puntata di Uomini e Donne. L’opinionista viterbese è andata su tutte le furie quando la dama di Torino ha deciso di chiudere la conoscenza con Luciano. In dettaglio, la situazione in studio tra Gemma e il cavaliere è degenerata dopo un’esterna molto positiva. La torinese ha deciso di chiudere la conoscenza con Luciano, innescando una miccia in studio. Tina Cipollari è infatti intervenuta nella discussione, scatenando un acceso botta e risposta con Gemma. Sono volate parole grosse come “mi fai schifo.” Le due donne protagoniste da anni di Uomini e Donne non se le sono mandate a dire con un battibecco infuocato che ha tenuto banco per buona parte della puntata. Maria De Filippi è intervenuta più volte per riportare le due donne alla calma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno un nuovo scontro

Durante la settimana, Gemma Galgani e Luciano avevano deciso di fare una passeggiata tra i monumenti di Roma. Un’atmosfera cordiale che però non ha avuto seguito. Se il cavaliere era apparso complice, la torinese era sembrata molto più fredda. In studio, la dama ha messo subito le cose in chiaro: “Siamo stati bene, è una persona meravigliosa e rispettosa. Io sono veramente grata per il fatto che lui sia venuto a conoscermi ma la conoscenza obbliga alla frequentazione“. Gemma ha aggiunto che caratterialmente sono incompatibili, tanto da voler chiudere con Luciano. La decisione ha scatenato Tina, che ha attaccato la dama. L’opinionista ha dichiarato: “Tu sei proprio una falsa, quando questo signore è sceso l’ha capito immediatamente.”