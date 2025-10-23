Uomini e Donne: Tina Cipollari assente in studio, svelato il motivo sorprendente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tina Cipollari è uno dei volti di punta di Uomini e Donne dove commenta le gesta dei tronisti, dame e cavalieri del trono classico e over. In questi giorni, il pubblico ha notato che la poltroncina accanto a quella di Gianni Sperti era deserta. Tutti hanno accusato l’assenza dell’opinionista di Viterbo ed i suoi teatrini con Gemma Galgani. Intanto sui social sono arrivati messaggi di preoccupazione per la sorte della donna. In dettaglio, alcuni utenti su X, il vecchio Twitter hanno scritto: “Posso far finta di star bene ma mi manchi” mentre altri hanno ipotizzato impegni personali o di salute di lei o dei suoi famigliari. Fortunatamente non si è trattato di tutto questo ma di una nuova opportunità per Tina Cipollari. A fare chiarezza è intervento un utente che ha scritto un messaggio privato alla pagina Daria Tv Gossip, dove si legge: “E’ sul Nove temporaneamente come giudice d’eccezione con Amadeus che condurrà La Corrida. Torna torna”.

Tina Cipollari da Uomini e Donne alla giuria di La Corrida

L’opinionista non ha abbandonato il programma di Maria De Filippi ma ha accettato un nuovo impegno televisivo, traslocando in un’altra rete. Una breve parentesi lontana da Uomini e Donne per un impegno prestigioso su Canale Nove. Tina Cipollari sarà la giudice d’eccezione a La Corrida di Amadeus che debutterà da mercoledì 5 novembre 2025. Proprio il conduttore di Discovery è stato ospite ieri 22 ottobre di This is me su Canale 5 dove ha omaggiato la grande carriera della sua amica Lorella Cuccarini. La showgirl, oggi professoressa di canto di Amici, si è esibita nei suoi cavalli di battaglia, dimostrando una forma fisica invidiabile a 60 anni.