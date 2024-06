Uomini e Donne, sul trono arriva una vecchia gloria del programma? L’indiscrezione

La nuova stagione di Uomini e Donne andrà in onda a settembre sui teleschermi di Canale 5. Nel frattempo in rete già circolano le prime indiscrezioni sui probabili nomi che si siederanno sulle poltroncine rosse del dating show. Maria De Filippi e il suo staff sono già a lavoro per reclutare tronisti e corteggiatori che daranno vita alla stagione 2024-2025 di Uomini e Donne. Si continuerà a puntare sulla formula mix ossia trono classico e trono over. Per questo, potrebbe esserci l’approdo di alcuni volti noti che hanno legato il loro percorso al programma. Di recente sono circolate voci su chi potrebbe far parte: il più interessante è quello di Massimiliano Varrese, l’assoluto protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’attore si è candidato a ricoprire il ruolo di tronista con tanto di appello a Maria De Filippi in occasione di un’intervista a Turchesando.

Sossio Aruta potrebbe diventare tronista di Uomini e Donne

Altro nome che potrebbe arrivare come tronista di Uomini e Donne è quello di Edoardo Sanson ovvero l’ex fidanzato di Anita Oliveri. A riportare l’indiscrezione è stato il sito Mondotv 24. L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo ma è stato protagonista indiretto del Grande Fratello a causa della sua storia con Anita terminata durante la messa in onda del reality. Tra i nomi caldi c’è anche quello di Marco Antonio Alessio, che dà poco si è lasciato con Emanuela Malavisi mentre non si esclude il ritorno di Ida Platano. C’è chi sussurra anche che Mario Cusitore, vista la sua spigliatezza mentre potrebbe ritornare una vecchia gloria del programma come Sossia Aruta che ha visto naufragare la sua storia con Ursula Bennardo.