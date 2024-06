Un ex gieffino si candida al trono over di Uomini e Donne: “Maria De Filippi sono pronto”

Massimiliano Varrese è tornato ad essere protagonista dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. L’attore è stato ospite del programma radiofonico Turchesando dove ha dichiarando di aver intenzione di trovare l’amore. L’uomo ha archiviato la relazione con la sua ex moglie Valentina ed adesso è single innamorato del lavoro e di mia figlia. L’ex geffino ha dichiarato che non esclude la possibilità di giungere a Uomini e Donne per trovare l’anima gemella. Massimiliano Varrese infatti ha dichiarato: “In questo momento per gioco mi siederei nel parterre over.” L’uomo ha poi aggiunto: “Mi ci vedete sul trono? Uno si può divertire anche senza prendersi troppo sul trono”.

Massimiliano Varrese lancia un appello per partecipare a Uomini e Donne

Nel corso di un’ospitata a Turchesando, Massimiliano Varrese ha fatto un appello a Maria De Filippi a capo di Uomini e Donne. Infatti, l’attore ha espresso la volontà di trovare l’amore davanti alle telecamere di Cinecittà. Per questo motivo, ha lanciato un appello alla conduttrice con le seguenti parole: “Maria sono pronto.” L’attore ha poi parlato dei suoi impegni futuri rivelando che sarà il regista del suo primo lungometraggio ripreso dal romanzo da lui scritto. Massimiliano ha ammesso che è un sogno che si realizza. L’ex gieffino ha poi parlato del suo percorso dentro il Grande Fratello definendolo difficile ma che né valsa la pena visto che lo rifarebbe nuovamente ma non immediatamente. L’uomo ha concluso con le seguenti parole: “Tra qualche anno magari.” Chissà se Maria De Filippi ascolterà l’appello di Massimiliano.