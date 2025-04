Uomini e Donne sospeso su Canale 5: il cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne è tra i programmi più amati del piccolo schermo. In onda da oltre vent’anni, tiene incollati oltre 2 milioni di telespettatori da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di tronisti, cavalieri e dame continuano a riservare emozionanti colpi di scena anche in questa stagione televisiva. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione in occasione delle festività pasquali. Per questo motivo, il dating show condotto da Maria De Filippi non andrà in onda il 21 aprile in occasione di Pasquetta. Uomini e Donne si fermerà anche per venerdì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione. Una decisione presa dalla redazione per permettere al pubblico di poter trascorrere in totale relax le feste di Pasqua e non perdersi nemmeno un momento dei loro beniamini.

Uomini e Donne sospeso per due appuntamenti

Il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda per due appuntamenti nella settimana dal 21 al 25 aprile su Canale 5. Ma cosa succederà negli altri giorni di programmazione? Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Gianmarco tornerà a cercare Nadia, che lascerà lo studio dichiarando di non voler più tornare. Un gesto che spiazzerà tutti sopratutto Cristina, che aveva condiviso un bacio con lui nell’ultima esterna. La corteggiatrice minaccerà quindi di lasciare il programma apparendo molto infastidita dalla cosa. Gianmarco invece fermerà Cristina con una frase: “Tanto anche se fai lo stesso show io vengo da te.” Francesca, invece, sembrerà essere passata in secondo piano e la sua esterna non verrà nemmeno mandata in onda. Durante le ultime registrazioni, la donna è apparsa sempre più nell’ombra. Per questo motivo, non è da escludere che la ragazza abbandonerà definitivamente il programma.