Uomini e Donne si ferma su Canale 5: il cambio di programmazione

Uomini e Donne è tra i programmi più seguiti in Italia. Il dating show che racconta le vicende di dame, cavalieri e troniste appassiona ogni giorno oltre due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda il mese di aprile 2025. Infatti, il programma di Maria De Filippi che va in onda ogni giorno da lunedì al venerdì su Canale 5 si prenderà una pausa in occasione delle vacanze di Pasqua. La televisione è costretta a cambiare il palinsesto in occasione di alcune ricorrenze come Natale e Pasqua. In questo caso, Maria De Filippi ha preferito concedere le giuste vacanze ai suoi collaboratori e fermarsi con Uomini e Donne.

Uomini e Donne si ferma il 21 e 25 aprile su Canale 5

Per un brevissimo tempo dovremo salutare le vicende di Gianmarco Steri e quelle delle dame e cavalieri del trono over. Uomini e Donne infatti non andrà in onda lunedì 21 aprile per via delle festività di Pasquetta. Il programma tornerà il giorno seguente per poi rimanere fermo per il 25 aprile ovvero la Festa della Liberazione. Un cambio di programmazione che permetterà al pubblico di poter festeggiare in totale relax le festività senza perdere nemmeno un colpo di scena dei tronisti, cavalieri e dame. A partire da lunedì 28 aprile ritorneranno regolarmente in onda le vicende dei nostri protagonisti tra cui Gemma Galgani, che ha fatto infuriare Tina Cipollari dopo la sua decisione di chiudere la conoscenza con Luciano.