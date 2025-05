Uomini e Donne sbarca in prima serata: la decisione di Maria De Filippi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione 2024-2025 di Uomini e Donne si avvia alla fine con le ultime puntate trasmesse da lunedì 26 maggio sui teleschermi di Canale 5. Tra gli eventi più attesi la scelta del tronista Gianmarco Steri. A tal proposito, quest’ultima verrà trasmessa in prima serata venerdì 30 maggio su Canale 5. Un colpo di scena che rappresenta una svolta nel programma da sempre in onda al pomeriggio per la gioia degli italiani a casa. Secondo quanto riportato da Dagospia, la scelta di Gianmarco Steri verrà trasmessa venerdì 30 maggio, seguita poi da Tradimento che debutterà in seconda serata. Una decisione presa da Piersilvio Berlusconi per premiare Maria De Filippi che ha concluso con ottimi ascolti anche questa stagione del dating show.

Uomini e Donne, il trono di Gianmarco Steri aveva suscitato grande interesse

Gianmarco Steri, 28 anni, proprietario di due attività a Roma aveva conquistato il pubblico italiano durante il trono di Martina. Il ragazzo non venne scelto, tanto che Maria De Filippi decise di dargli il trono come premio di consolazione. Il percorso del tronista romano aveva suscitato grande interesse visto l’arrivo di oltre 8 mila ragazze per lui. Le donne avevano contattato la redazione per poterlo conoscere. A distanza di messi, ecco che Gianmarco Steri si appresta alla scelta. Il 28enne sarà chiamato a prendere una decisione tra Nadia e Cristina, le due corteggiatrice arrivate alla conclusione del trono. In questo modo, si concluderà la stagione di Uomini e Donne che tornerà poi da settembre su Canale 5.