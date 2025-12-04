Uomini e Donne, Sara bacia Tomas poi lo elimina: la decisione della tronista fa discutere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena oggi a Uomini e Donne, in studio è stata mandata in onda l’esterna di Tomas e Sara e la loro conoscenza sembrava procedere a gonfie vele.

Lui le ha organizzato una romantica serata e durante l’esterna è scattato anche il bacio tra loro, in studio però lei ha preso una decisione che ha spiazzato praticamente tutti. La tronista ha fatto sapere che il loro bacio non le ha trasmesso le sensazioni che sperava, senza troppi giri di parole ha infatti detto che continuare il loro percorso di conoscenza sarebbe una presa in giro.

Sara elimina Tomas a Uomini e Donne: cosa è successo in puntata dopo il loro bacio

In molti si sono scagliati contro la tronista oggi in studio, accusandola di essere incoerente, anche Gianni Sperti visibilmente stupito dal suo comportamento le ha detto che dà poco valore al bacio. Lei ha ribadito che non ha provato nulla quando si sono baciati e questo non la spinge a continuare a conoscerlo, lui si è detto molto dispiaciuto.

Jakub a Uomini e Donne ha commentato l’eliminazione di Tomas dicendo di essere felice che sia andato via. Ha poi detto che presterà più attenzione ai comportamenti di Sara Guadenzi perché a volte sono particolari. Travolta dalle critiche la tronista è scoppiata a piangere, Maria De Filippi l’ha però difesa perché pensa che sia molto fragile.