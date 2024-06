Uomini e Donne, Raffaella Mennoia annuncio choc: “Ho avuto gravi problemi fisici e psicologici”

Raffaella Mennoia è uno dei volti più apprezzati di Uomini e Donne. La donna è il braccio destro di Maria De Filippi da molti anni. Di recente, l’autrice ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram dove ha fatto una rivelazione che ha sorpreso tutti i fan del dating show. La donna ha rivelato di aver passato un periodo molto buio in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. L’autrice ha svelato che alcuni anni fa le diagnosticarono una malattia autoimmune chiamata polineuropatia. Una malattia che avrebbe portato gradualmente all’atrofia di alcuni muscoli tanto che la diagnosi fu molto spietata. Per questo, Raffaella Mennoia ha detto di aver attraversato momenti molto bui dove ha trascorso due anni di cure presso l’Ospedale Gemelli. In quel frangente, l’autrice di Uomini e Donne aveva notato che le persone ricoverate con lei non avevano gli stessi sintomi. Di qui, la decisione di recarsi in un ospedale rinomato all’estero.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia non ha denunciato i medici che le hanno sbagliato la diagnosi

Raffaella Mennoia ha riferito che in 15 giorni di ricovero le hanno dato una nuova diagnosi, escludendo la malattia autoimmune. A tal proposito, l’autrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Ai tempi non mi sentii di denunciare i medici che hanno commesso errori nella diagnosi, anche se mi hanno causato gravi problemi fisici e psicologici a causa dei due anni di terapia a base di cortisone”. La donna a questo punto ha voluto mandare un messaggio di sostegno per le persone affetta da Sla ed ha incoraggiato la ricerca scientifica a trovare nuove terapie e una cura definitiva. L’autrice ha concluso con le seguenti parole: “Ho deciso di condividere con voi questa esperienza così dolorosa perché spero che possa essere d’aiuto a persone che potrebbero trovarsi nella stessa situazione”.