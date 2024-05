Uomini e Donne, Maria De Filippi vuole Tina Cipollari come tronista: l’indiscrezione bomba

L’ultima stagione di Uomini e Donne è finita da meno di una settimana ma in rete stanno circolando le prime indiscrezioni in merito a quello che vedremo a settembre sui teleschermi di Canale 5. A tal proposito, nell’ultimo numero di Nuovo Tv è uscita un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe proprio del clamoroso. Sembra che Maria De Filippi avrebbe intenzione di fare il colpaccio. Nella prima pagina del settimanale si leggono le seguenti parole: “Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: “. Insomma, la conduttrice vorrebbe la collega di Gianni Sperti come tronista di Uomini e Donne decisa ad aiutarla a trovare l’amore.

Uomini e Donne, Maria De Filippi vuole Tina Cipollari sul trono classico a settembre

Maria De Filippi vorrebbe Tina Cipollari come tronista della nuova stagione di Uomini e Donne in programma a settembre sui teleschermi di Canale 5. Nel trafiletto comparo sull’ultimo numero di Nuovo Tv si leggono le seguenti parole: “Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono classico, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano?“. Non è la prima volta che Maria De Filippi cercherebbe di convincere la collega di Gianni Sperti a diventare tronista del dating show. Chissà se questa volta la vedova di Maurizio Costanzo riuscirà a persuadere Tina Cipollari? Non resta che attendere settembre per vedere cosa succederà.