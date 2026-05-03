Uomini e Donne, quando chiude su Canale 5? Svelata la data

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Uomini e Donne è tra i programmi più amati del pubblico italiano. In onda da oltre vent’anni, le vicende del trono classico e over collezionano in media 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Come ogni anno il programma di Maria De Filippi si appresta a salutare il suo pubblico. Quest’anno è iniziato con Gemma Glagani completamente invaghita di Mario Lenti. La donna era apparsa pronta a sposare il cavaliere, tanto da rivelarlo a Verissimo. Non sono mancati momenti trash con Marina Brochetta e la nascita di molte coppie come quella formata da Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. In queste ore, Coming Soon ha rivelato la data di messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Secondo il portale, il finale di stagione del dating show è previsto per il 28/29 maggio 2026 per concedersi una lunga pausa estiva.

L’ultima puntata di Uomini e donne prevista per il 28/29 maggio

L’ultima puntata di Uomini e Donne è prevista per il 28/29 maggio sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, mancano ancora dieci giorni di registrazioni dove sono attesi diversi colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Ciro sarà chiamato a fare una scelta dopo essere apparso indeciso tra le sue due corteggiatrici. Alessio Pili Stella, invece, abbandonerà il programma dopo aver trovato l’amore. Il cavaliere del trono over farà una sorpresa a Deborah, che la lascerà senza parole. L’uomo si metterà a suonare una romantica canzone al piano in mezzo allo studio con cui chiederà alla dama di uscire dal programma con lui.