Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, ospiti 3 maggio 2026: ecco tutte le anticipazioni

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il pomeriggio di Rai 1 del 3 maggio 2026 si prepara a regalare al pubblico un nuovo appuntamento con due dei programmi più amati della domenica: Domenica In, guidato dall’inossidabile Mara Venier, e Da Noi a Ruota Libera, affidato alla conduzione elegante e luminosa di Francesca Fialdini.

La puntata di oggi si annuncia ricca di musica, racconti personali, momenti di attualità e ospiti che, come sempre, sapranno intrecciare emozioni e leggerezza. Alcuni nomi sono già stati confermati, altri sono in aggiornamento, ma l’atmosfera che si respira è quella delle grandi domeniche televisive. Chi entrerà nello studio di Mara Venier? Quali storie animeranno il pomeriggio? E come seguire in diretta i due programmi? Scopriamolo insieme.

Domenica In 3 maggio 2026: ospiti, racconti e momenti musicali nel salotto di Mara Venier

La nuova puntata di Domenica In si apre con un ospite che non ha bisogno di presentazioni: Al Bano Carrisi. Il cantante si racconta in un’intervista ampia e intensa, ripercorrendo una carriera che ha attraversato generazioni e palcoscenici internazionali. Tra ricordi, aneddoti e riflessioni personali, Al Bano regala anche momenti musicali dal vivo, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. La conversazione scivola naturalmente anche sulla sua vita privata, tra passato e presente, con Mara Venier che guida il dialogo con la sua consueta empatia.

In collegamento da Milano arriva Luciana Littizzetto, pronta a presentare il suo romanzo Il tempo del la la la. Con il suo tono ironico e diretto, racconta una storia che parla di amicizia e seconde possibilità, mostrando un lato più intimo rispetto alle sue apparizioni comiche. La musica torna protagonista con Serena Brancale, che propone una versione piano e voce del brano Qui con me, un momento carico di emozione legato alla memoria della madre scomparsa.

Il pomeriggio accoglie anche Nicolò Filippucci, vincitore tra le Nuove Proposte di Sanremo con Laguna, che presenta il nuovo singolo Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore. Il giovane artista racconta il suo percorso, dagli esordi ad Amici fino al palco dell’Ariston, mostrando entusiasmo e determinazione.

Il teatro trova spazio con Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli, protagonisti dello spettacolo Tu vuo’ fa’ l’Americano, un viaggio tra musica e memoria che racconta l’emigrazione italiana e i sogni di un’epoca. L’attualità entra in studio con un approfondimento sul Caso Garlasco, insieme a Tommaso Cerno, Salvo Sottile, Virman Cusenza e l’avvocato Antonio De Rensis, per analizzare gli ultimi sviluppi e le nuove ipotesi investigative.

A chiudere il pomeriggio arrivano Enzo Miccio, che ripercorre vent’anni di moda e cambiamenti di stile, e Teo Mammucari, che coinvolge il pubblico con il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.

Da Noi a Ruota Libera 3 maggio 2026: cosa aspettarsi dalla nuova puntata e dove seguirla

Subito dopo Domenica In, alle 17.20, arriva Da Noi a Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini che accompagna il pubblico verso la prima serata con un tono fresco, positivo e sempre attento alle storie di vita. Gli ospiti della puntata del 3 maggio 2026 sono ancora in aggiornamento, ma la formula del programma lascia intuire che ci sarà spazio per racconti personali, testimonianze sorprendenti e momenti di leggerezza che si intrecciano con riflessioni più profonde.

La forza del programma sta proprio nella capacità di alternare sorrisi e emozioni, grazie alla conduzione di Fialdini, che accoglie ogni ospite con naturalezza e sensibilità. Il pubblico potrà seguire la puntata in diretta su Rai 1, oppure recuperarla in qualsiasi momento su RaiPlay, dove sono disponibili anche le puntate precedenti.

Dove vedere Domenica In e Da Noi a Ruota Libera

Il pomeriggio di Rai 1 del 3 maggio 2026 segue la programmazione tradizionale:

Domenica In va in onda dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1

va in onda dalle su Rai 1 Da Noi a Ruota Libera segue dalle 17.20, sempre su Rai 1

Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, permettendo a chi non può seguire la diretta di recuperare ogni momento della domenica televisiva.