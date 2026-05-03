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Meteo, temperature giù al nord, salgono al sud

Nonostante anche Domenica 3 il contesto climatico si manterrà molto mite, questa parentesi stabile avrà vita breve. A partire da Lunedì 4, infatti, si assisterà a un nuovo e brusco cambiamento della situazione atmosferica. Una perturbazione alimentata da correnti umide e instabili di origine atlantica inizierà a influenzare negativamente il tempo, determinando un progressivo peggioramento su molte regioni, esclusa larga parte del Meridione, come da mappa de IlMeteo.it

Le regioni meridionali, in particolare le aree tra Sicilia, Calabria e Puglia, potranno beneficiare di condizioni più stabili e relativamente tranquille. Qui, inoltre, soffieranno venti più miti di Scirocco, che contribuiranno a mantenere temperature più elevate rispetto al resto del Paese e a limitare l’impatto del maltempo.