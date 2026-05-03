Che Tempo Che Fa, ospiti 3 maggio 2026: anticipazioni e dove vedere la puntata di Fabio Fazio

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La domenica televisiva del 3 maggio 2026 si accende con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio che continua a portare sul Nove un parterre di ospiti capace di unire cinema, scienza, letteratura e spettacolo.

La puntata di questa settimana si preannuncia particolarmente ricca, con nomi che arrivano da mondi diversi ma accomunati da storie potenti e progetti che meritano di essere raccontati. Il pubblico si prepara a un viaggio che attraversa il cinema d’autore, l’esplorazione spaziale, la narrativa contemporanea e la comicità, con il ritmo fluido e coinvolgente che da sempre caratterizza il programma.

Chi siederà accanto a Fazio per raccontare il proprio percorso? Quali momenti diventeranno i più commentati della serata? E come seguire la puntata in tv e streaming? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa: da Pedro Almodóvar a Luca Parmitano, una puntata dal respiro internazionale

Il primo nome che cattura l’attenzione è quello di Pedro Almodóvar, ospite in esclusiva per presentare il suo nuovo film Amarga Navidad, in concorso al Festival di Cannes e in uscita nelle sale italiane il 21 maggio. Il regista spagnolo, due volte Premio Oscar, torna davanti alle telecamere per raccontare un progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera, sempre sospesa tra emozione, estetica e profondità narrativa.

Accanto a lui arriva Alberto Angela, che festeggia i 25 anni di Ulisse – Il piacere della scoperta. Il divulgatore ripercorre un traguardo che non è solo televisivo, ma culturale, perché il programma ha accompagnato generazioni di spettatori alla scoperta della storia, dell’arte e della scienza.

Lo sguardo si sposta poi verso lo spazio con Luca Parmitano, reduce dalla Missione Artemis, che ha portato quattro astronauti a orbitare attorno alla Luna raggiungendo la distanza record di 406.771 km dalla Terra. Un’impresa che segna l’inizio di una nuova fase dell’esplorazione lunare e che Parmitano racconterà con la lucidità e l’entusiasmo che lo contraddistinguono.

La letteratura trova spazio con Emmanuel Carrère, in uscita con il libro Kolchoz, un omaggio alla madre Hélène Carrère d’Encausse, figura centrale della storiografia francese. A seguire, Walter Veltroni presenta il romanzo Il bar di Cinecittà, un viaggio nella memoria del cinema italiano che potrebbe presto diventare una serie televisiva.

Il tono si alleggerisce con Enrico Brignano, protagonista del ciclo Quando c’è Brignano… sul Nove e pronto a tornare in tour con Bello di mamma. Non mancano poi gli interventi di Antonio Scurati, Francesco Costa, Massimo Giannini, Cecilia Sala e Roberto Burioni, che offriranno spunti di attualità, analisi e riflessioni.

A chiudere la serata torna l’immancabile Tavolo, con un cast che unisce comicità, musica e televisione: da Nino Frassica a Orietta Berti, da Cristiano Malgioglio ad Alessia Marcuzzi, fino a Iva Zanicchi, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Paolo Rossi, Lello Arena, Ubaldo Pantani, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella. Un finale che, come sempre, promette risate, improvvisazioni e momenti imprevedibili.

Dove vedere Che Tempo Che Fa: orari, canale e streaming

La puntata del 3 maggio 2026 di Che Tempo Che Fa andrà in onda:

alle 19.30 sul Nove , in diretta

, in diretta in streaming su Discovery+, dove sarà disponibile anche on demand

La formula resta quella che il pubblico ha imparato ad amare: una prima parte dedicata alle interviste e una seconda affidata al Tavolo, che chiude la serata con leggerezza e ironia.

Il Nove continua a essere la casa ideale per il talk di Fazio, che ha trovato nella piattaforma Discovery un pubblico fedele e un nuovo spazio di libertà editoriale. La possibilità di seguire la puntata in streaming permette inoltre di recuperare ogni momento anche dopo la diretta, rendendo il programma accessibile a chiunque, in qualsiasi momento.