Uomini e Donne puntata incandescente per Mario e Ida Platano

Oggi, 17 APRILE 2024 a Uomini e Donne puntata incandescente! Non sono mancate scintille di fuoco tra Mario e Ida Platano, alla fine della contesa, lui lascia lo studio. Nel programma di Maria De Filippi, il cavaliere se ne va, che è successo di così grave?

Clima incandescente nello studio di “Uomini e Donne”

Oggi, mercoledì 17 aprile 2024, Mario Cusitore che non ha gradito l’esterno tra la tronista e Pierpaolo, ha lasciato lo studio. Naturalmente non è la prima volta che accade, il cavaliere ha sbottato: “Mi è sceso l’interesse. Ida, tu vuoi un burattino, preferisco perderti che averti così. Una donna come te non la voglio“.

Peraltro la tronista è già stata paragonata a Gemma e l’esterna con Pierpaolo sembra confermare lo stesso atteggiamento. “Te la sei giocata con Pierpaolo, ha ribadito Mario, visibilmente innervosito. Come sempre, ogni volta che hai solo un’esterna scegli lui. Io per te non valgo un ca**o. Quello che dici e come ti comporti mi fa capire che io per te non sono niente ma sappi che io non resto qui a fare il testimone di nozze“.

La risposta di Ida

“Se scelgo lui, non significa che la mia scelta finale ricadrà su di lui“, ha ribattuto Ida Platano. E il cavaliere: “Sono stufo. Non sono abituato a stare qui e a guardare te con un’altra persona“.

Mario ha lasciato lo studio e non è più rientrato. Le richieste della redazione del programma di Maria De Filippi sono rimaste senza risposta. Ida lo ha raggiunto e ha lasciato Pierpaolo attonito, solo al centro dello studio.

“Fai quello che vuoi“, si è limitato a dire il cavaliere deluso dalla decisione di Platano. Gianni Sperti: “Quella di Mario è una reazione di pancia, per me è un modo per palesare l’interesse. Anche il non dire nulla da parte di Pierpaolo mi fa pensare“.

La conduttrice si schiera dalla parte di Pierpaolo

Maria interviene: “Il suo è un atteggiamento da adulto. Non sto qui a discutere l’interesse di Mario, ma il suo atteggiamento. Ida dice che bacerebbe entrambi, ma perché non lo fa? Perché se baciasse Pierpaolo, Mario andrebbe via ancora una volta mentre se baciasse Mario, probabilmente, perderebbe Pierpaolo perché il fatto che stia zitto non significa che sia scemo e, probabilmente, chi non parla tanto è colui che agisce“.

Come andrà a finire? Lo scopriremo!