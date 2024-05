Uomini e Donne, pace fatta tra Asmaa e Cristiano dopo la lite nel bar: l’avvistamento

Negli ultimi giorni si è molto chiacchierato della crisi in corso tra Asmaa e Cristiano. La nuova coppia uscita da Uomini e Donne sta facendo molto discutere il web. La dama e il cavaliere avevano lasciato insieme il programma di Maria De Filippi per approfondire la conoscenza fuori dalle telecamere. Cristiano Lo Zupone aveva deciso di chiudere la conoscenza con Giulia instaurando con la bella romagnola di origini nordafricane un legame molto stretto. L’imprenditore pugliese infatti ha dichiarato di essere innamorato di Asmaa Fares nonostante Tina Cipollari, Gianni Sperti e alcune dame di Uomini e Donne avessero avvertito quest’ultima della reputazione da donnaiolo di lui.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano insieme ad un concerto dopo la lite

Pochi giorni fa, Asmaa e Cristiano hanno fatto molto preoccupare i fan dopo essere resi protagonisti di una brutta lite davanti ad un minore. Secondo quando riportato i due sono stati paparazzati all’interno di un bar di Ravenna dove avrebbero discusso per almeno due ore come pazzi davanti al figlio di lei. Per questo motivo, i fan di Uomini e Donne avevano pensato che il loro rapporto fosse già in crisi o ai titoli di coda. Ma ecco che Asmaa e Cristiano molto attivi sui social hanno deciso di metterci la faccia o per lo meno in video. La bella romagnola ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram dove smentisce la crisi con l’imprenditore pugliese. I due si sono ripresi sorridenti insieme al concerto dei 30 Seconds to Mars che si era tenuto a Bologna lo scorso 24 maggio. Pace fatta tra i due? Sembra proprio di sì.